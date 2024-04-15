Терапевт Тимощенко: онемение рук и ног после сна может быть признаком атеросклероза и диабета
Онемение рук и ног после пробуждения обычно объясняют неудобной позой во время сна. Однако это может объясняться некоторыми заболеваниями, в частности, при атеросклерозе сосудов.
Как рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко NEWS.ru, регулярное беспокойство от онемения рук и ног требует консультации невролога. Иногда снижение чувствительности в ногах по утрам указывает на диабетическую полинейропатию.
— Она чаще проявляется в ногах, чем в руках, алкогольная нейропатия на фоне хронической интоксикации также часто беспокоит проявлением в ногах, — отметила медик.
Нередко причиной онемения могут быть сосудистые нарушения, облитерирующий атеросклероз, варикозная болезнь, недостаток витамина В12.
Еще одна возможная причина — синдромзапястного канала, туннельныйсиндром. Это состояние, при котором нервы в запястье сжимаются, что может вызывать онемение и покалывание в руках. Оно часто усиливается в ночное время, поскольку во время сна поза рук может способствовать сдавлению нервов.
Еще причины онемения рук и ног после сна:
Проблемы с позвоночником, такие как грыжа диска или спондилез, могут привести к сдавлению нервов и вызвать онемение в руках и ногах. Это может усиливаться после сна, когда мышцы расслаблены.
Что такое полинейропатия?
Полинейропатия — состояние, при котором повреждаются несколько нервов. Симптомы полинейропатии могут варьироваться в зависимости от причины и степени повреждения нервов.
1. Частым симптомом полинейропатии являетсяонемение и покалывание в конечностях. Это может быть ощущение "мурашек" или "иголок".
2. Полинейропатия может вызывать слабость в мышцах, особенно в ногах. Это приводит к трудностям при ходьбе.
3. Некоторые люди с полинейропатией испытывают боли в конечностях. Острая или хроническая, боль может усиливаться в ночное время.
4. Повреждение нервов может привести к ухудшению координации движений. Это связано с неустойчивостью при ходьбе или трудностями с точностью движений.
5. Полинейропатия может вызывать нарушение чувствительности в конечностях. Люди испытывают потерю или изменение чувствительности к температуре, боли или прикосновениям.
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