Врач Егоров назвал неоперабельным рак с отдаленными метастазами

«Главный критерий операбельности раковых опухолей — отсутствие удаленных метастазов», - констатировал эксперт в интервью проекту «Сноб».

Врач Егоров объяснил, почему хирургическое вмешательство не применяется во всех случаях рака. Онколог отметил, что если опухоль дает метастазы, оперировать ее может быть небезопасно. Вячеслав Егоров назвал неоперабельным рак с отдаленными метастазами, поскольку при хирургическом вмешательстве они начала бы прогрессировать в процессе восстановления.Врач добавил, что удаление злокачественной опухоли при имеющихся метастазах способно укоротить человеку жизнь. Современная хирургия допускает проведение операции при одном или двух метастазах – строго при условии, что они повреждены предварительной химиотерапией и не демонстрируют роста.Кроме того, обратил внимание врач, человек должен обладать ресурсами, позволяющими физически выдержать хирургическую операцию и связанный с ней стресс. Если в анамнезе пациента имеются перенесенные тяжелые патологии, его случай может оказаться неоперабельным из-за слишком высокого риска для жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что опухоль мозга на ранней стадии можно спутать с депрессией , об этом подробнее рассказал врач-онколог Фархад Джабаров.

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