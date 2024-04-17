Онколог Джабаров: на ранней стадии опухоль мозга можно спутать с депрессией

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Врач-онколог Фархад Джабаров ответил, могут ли мобильные телефоны  влиять на появление опухолей мозга.

Онколог Джабаров поделился мнением о том, какие факторы способствуют возникновению новообразований в головном мозге. Врач прокомментировал в связи с этим возможное воздействие на мозг мобильников.

«Долгое время шли исследования о влиянии средств мобильной связи на частоту заболеваемости, однако достоверного увеличения количества заболевших не выявлено», - отметил онколог в своем комментарии Rostov.aif.ru.

Врач добавил, что канцерогенами для головного мозга являются асбест, прямые ультрафиолетовые лучи, радиация. Кроме того более высокому риску заполучить  опухоль мозга подвержены люди с перенесенными травмами головы или инсультом. Также его повышает наличие родственников, страдавших онкологическими заболеваниями.

Рассуждая о возможных признаках подобных образований, онколог Джабаров предупредил, что опухоль мозга на ранней стадии можно перепутать с депрессией. Но со временем такая «депрессия» утяжеляется дополнительно возникающими симптомами, включая стойкие головные боли.

«На ранней стадии опухоль мозга можно спутать с депрессией или тревожным расстройством. Но головная боль, усталость, бессонница и потеря внимания – всё это может сигнализировать о начале заболевания», - заявил Фархад Джабаров.

Врач уточнил, что следующие симптомы могут говорить о проблемах с мозгом и требуют обращения к врачу.
  • Долго время не проходящая головная боль;
  • Судороги;
  • Проблемы с позвоночником;
  • Нарушения речи;
  • Непонимание происходящего.
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Фархад Джабаров
Фархад Джабаров
Здоровье
врач-онколог, радиолог
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Теги : опухоли мозга, признаки заболевания, Фархад Джабаров