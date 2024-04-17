Врачи Малышева и Бузунов: синдром беспокойных ног возможен при сахарном диабете или алкоголизме

«Все дело в нарушении обмен допамина, страдают так называемые допаминовые рецепторы, которые регулируют двигательную активность», - добавил сомнолог.

Развитие синдрома беспокойных ног может происходить в тесной связи с разными нарушениями и болезнями, об этом сообщили доктор медицинских наук Елена Малышева и сомнолог Роман Бузунов. В частности, он может вызываться поражением периферической нервной системы, плохим состоянием нервов ног. Медики отметили, что синдром беспокойных ног возможен при сахарном диабете или алкоголизме, поскольку в их случае происходит разрушение периферических нервов, расположенных в конечностях. Кроме того, нервы могут оказаться повреждены из-за травм.Еще одна патология, которая негативно влияет на периферическую нервную систему, – это почечная недостаточность.Роман Бузунов отметил, что люди с синдромом беспокойных ног ощущают разнообразные неприятные состояния: болезненность, саднение в ногах (иногда не могут назвать точно своего ощущения). Им нужно регулярно шевелить ногами, разминать их, подергивать ими. Волевому контролю это не поддается.Он отметил, что людям с таким синдромом даже днем бывает сложно концентрироваться дольше чем на 15 минут, возникает потребность вставать, ходить.Врачи посоветовали при беспокойстве ног проверить уровни сахара, ферритина, гемоглобина и сывороточного железа. В некоторых случаях такую проблему вызывают нехватка железа и анемия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему весной могут возникать резкие перепады давления

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