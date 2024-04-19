Врач Калинкин: храп может стать причиной инфаркта, диабета и даже рака

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храп у супруга

Сомнолог Александр Калинкин рассказал о существовании  храпа, который ассоциируется с подверженностью людей опасным заболеваниям.

Не стоит считать храп чем-то вроде безобидного неудобства – он способен оказаться значительно более серьезным и опасным из-за своих последствий явлением. Мнением об этом с порталом «Ридус» поделился сомнолог Александр Калинкин. Он сообщил, что храп бывает неосложненным, и тогда он действительно не опасен, но также  медики отличают храп с остановками дыхания, который может стать причиной инфаркта, диабета и даже рака, предупредил сомнолог.

«Когда храп сопровождается остановками дыхания, он приводит не только к нарушениям сна, но и становится причиной развития гипертонии, инфаркта, инсульта, сахарного диабета второго типа и даже онкологических заболеваний», - отметил Александр Калинкин.

Он обратил внимание на то, что до определенного возраста мужчины бывают в большей мере склонными к храпу, возникающему вместе с остановками дыхания. Когда у женщин наступает период менопаузы, они начинают страдать от такого храпа все чаще, и случаи апноэ среди них встречаются с такой же частотой, что и у мужчин.

Калинкин добавил, что к патологическому храпу бывают особенно часто склонными люди с лишним весом и некоторыми хроническими проблемами со здоровьем. В их числе ГЭРБ, бронхиальная астма, гипотиреоз. Эксперт подчеркнул, что храп необходимо правильно лечить, обращаясь к врачу.

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Александр Калинкин
Александр Калинкин
Здоровье
кардиолог, сомнолог
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