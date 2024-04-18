Гепатолог Дианова: попытки «чистить» печень могут иметь опасные последствия

130 Фото: https://pixabay.com/vectors/liver-internal-medicine-doctor-6685574/
здоровье печени

Гепатолог Нурия Дианова рассказала, нужно ли помогать своей печени очищаться.

Гепатолог Дианова сообщила в интервью, что попытки «чистить» печень могут иметь опасные последствия и потому предпринимать их самостоятельно, без консультации с врачом, никогда не следует. Дианова отметила, что работа печени тесно связана с деятельностью желчного пузыря. По словам медика, попытки воздействовать на печень с большой вероятностью затронут и желчный пузырь. Та же «чистка» печени способна провоцировать отход камней, и это может стать для человека серьезной проблемой.

«Попытка самостоятельно «почистить» печень от токсинов может спровоцировать выход камней в желчевыводящие пути и привести к холецистопанкреатиту, чреватому негативными последствиями вплоть до летального исхода», - предупредила эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Врач добавила, что специалистам известна такая форма детокса печени как тюбаж, но осуществляется он только по специальным показаниям и под контролем медиков – при условии отсутствия проблем с желчным пузырем или каких-то обострений.

«Пытаться чистить печень самостоятельно и просто так, ради мнимого оздоровления, не стоит. Тем более этим нельзя заниматься при наличии симптомов патологий печени и желчного пузыря: болей, тяжести и дискомфорта в правом подреберье, горечи во рту, пожелтении глаз, периодических сильных вздутий и так далее», - подчеркнула гепатолог.

Дианова добавила, что в обычной жизни помогать печени очищаться можно, придерживаясь здорового питания. В частности, она посоветовала минимизировать употребление продуктов, насыщенных сахаром и животным жиром, а также употреблять полезные растительные нерафинированные масла, орехи и семена.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что больная печень может вызывать ухудшение умственных способностей и памяти.

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Нурия Дианова
Нурия Дианова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, гепатолог, диетолог
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