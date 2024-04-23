Кардиолог Чехоева: на появление тромбов в сердце может повлиять повышенный пульс

«Повышенный пульс или учащенное сердцебиение может быть одной из причин образования тромбов в сердце, особенно при нарушении сердечного ритма», - предостерегла врач в Telegram.

Аритмия;

Сердечная недостаточность;

Анемия;

Заболевания щитовидной железы.

«Чтобы избежать образования тромбов или их последствий, нужно обращаться к врачу в тех случаях, если пульс постоянно держится на высокой отметке», - констатировала эксперт.

Кардиолог Чехоева предупредила россиян, что повышенный пульс, сигнализирующий об учащенном сердцебиении, может повлиять на появление тромбов в сосудах сердца.Диана Чехоева уточнили, что учащение пульса, происходящее при увеличении физических нагрузок или из-за стресса, – это норма. Маркером опасных нарушений является пульс, который вдруг учащается в обычном состоянии человека и тем более, когда он просто лежит или отдыхает.На какие патологии может указывать такой учащенный пульс, возникающий как отклонение от нормы:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими бывают первоначальные признаки рака поджелудочной железы

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