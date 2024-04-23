Кардиолог Чехоева: на появление тромбов в сердце может повлиять повышенный пульс
Врач-кардиолог Диана Чехоева: учащенный пульс, возникающий как отклонение от нормы, «говорит» о повышенном риске возникновения тромбов в сердце.
Кардиолог Чехоева предупредила россиян, что повышенный пульс, сигнализирующий об учащенном сердцебиении, может повлиять на появление тромбов в сосудах сердца.
«Повышенный пульс или учащенное сердцебиение может быть одной из причин образования тромбов в сердце, особенно при нарушении сердечного ритма», - предостерегла врач в Telegram.
Диана Чехоева уточнили, что учащение пульса, происходящее при увеличении физических нагрузок или из-за стресса, – это норма. Маркером опасных нарушений является пульс, который вдруг учащается в обычном состоянии человека и тем более, когда он просто лежит или отдыхает.
На какие патологии может указывать такой учащенный пульс, возникающий как отклонение от нормы:
- Аритмия;
- Сердечная недостаточность;
- Анемия;
- Заболевания щитовидной железы.
«Чтобы избежать образования тромбов или их последствий, нужно обращаться к врачу в тех случаях, если пульс постоянно держится на высокой отметке», - констатировала эксперт.
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Диана Чехоева
Здоровье
врач-кардиолог, терапевт
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