При каком пульсе срочно нужна скорая помощь: объясняет врач

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измерение пульса

Кардиолог Юрий Конев: учащенный пульс у человека в состоянии покоя является серьезным поводом для обращения к врачам.

Пульс, как известно, отражает тот ритм, в соответствии с которым происходит сердцебиение.

«Причин сбоя сердечного ритма множество. У пожилых людей частый пульс свидетельствует о нарушениях деятельности сердца», - заметил врач в интервью Пятому каналу.

Учащение пульса называется тахикардией. Кардиолог Конев уточнил, что в определенных обстоятельствах она является естественным событием, но если тахикардия длится долгое время, не проходит при отсутствии физического напряжения, волнения, это указывает на проблемы с сердцем, требующие врачебного осмотра и консультации.

Серьезной причиной для обращения к медикам Юрий Конев назвал пульс, превышающий 90 «стуков» в минуту и не успокаивающийся полчаса или час в состоянии покоя. Также врач объяснил, при каком пульсе срочно нужна скорая помощь.

«Вызывать скорую нужно, когда пульс превышает 150 ударов в минуту, или является настолько частым, что вовсе не определяется», - подсказал кардиолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на сердечную недостаточность.
Юрий Конев
Юрий Конев
Здоровье
врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры ФПДО МГМСУ
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