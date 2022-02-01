При каком пульсе срочно нужна скорая помощь: объясняет врач

«Причин сбоя сердечного ритма множество. У пожилых людей частый пульс свидетельствует о нарушениях деятельности сердца», - заметил врач в интервью Пятому каналу.

«Вызывать скорую нужно, когда пульс превышает 150 ударов в минуту, или является настолько частым, что вовсе не определяется», - подсказал кардиолог.