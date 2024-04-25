Уролог Виноградова ответила, может ли простатит возникать у мужчин молодого возраста

«Простата – это железистый орган, который находится под мочевым пузырем. В числе признаков, указывающих на возможный простатит, могут возникать жалобы пациента на различные проблемы с мочеиспусканием, появление различного рода болей в области промежности», - рассказала врач aif.ru

«В возрасте старше 30 лет начинает формироваться гиперплазия предстательной железы. Дальше могут происходить различные изменения в ней», - пояснила уролог.

Уролог Виноградова напомнила, что простатит подразумевает развитие воспаления в предстательной железе (простате), которая является одним из мужских половых органов.Виноградова отметила, что мужчинам, у которых появляются названные выше симптомы, нужно обязательно обращаться к врачу и проводить необходимые исследования. Она подчеркнула, что простатит не следует воспринимать как «возрастную» проблему, такое представление является распространенным заблуждением. Виноградова ответила, что простатит может возникать и у мужчин молодого возраста.Медик подчеркнула, что своевременное лечение простатита защищает мужчин от многих опасных последствий. Если возникает воспалительный процесс, в него могут оказаться быстро вовлеченными соседние органы. В результате появляется недержанию мочи, образуются камни и кисты, нарушается работа почек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие грыжи могут оказаться опасными из-за своих последствий.

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