Кардиолог Саламатина: высокого давления как индивидуальной нормы не существует

«Высокое артериальное давление не может быть индивидуальным вариантом нормы. Высокое артериальное давление как индивидуальная норма – это миф. Наоборот, за последние 100 лет происходит постепенное снижение границы нормального артериального давления», - уточнила кардиолог.

«До 1970-х годов артериальное давление ниже 140/90 мм рт.ст. считалось нормальным. Гипертонию диагностировали при давлении выше 160/95 мм рт.ст., и именно при таких показателях начинали лечение. Но оказалось, что данные рекомендации не способствовали уменьшению осложнений сосудистых заболеваний», - объяснила врач.

Кардиолог Саламатина констатировала в интервью « Газете.Ru », что люди младше 65 лет могут считаться здоровыми, если их артериальное давление не превышает показателя 129/80 мм рт.ст. Любое более высокое давление говорит о патологии (гипертонии) и не может быть нормой. У людей старше нормальным считается давление, достигающее 139/80 мм рт.ст, но такой показатель является верхней границей нормы – все, что выше, уже опасно и говорит о риске инфаркта или инсульта.Саламатина добавила, что на сегодня накоплено много данных, подтверждающих, что у людей младше 65 лет давление более высокое чем 120/80 мм рт.ст., уже серьезно увеличивает подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инфаркты и инсульты. Еще не так давно давление, которое сегодня врачи оценивают как опасно высокое, укладывалось в рамки нормы.Кардиолог подчеркнула, что высокое давление требует лечения и коррекции образа жизни. Согласно существующим стандартам, при давлении на уровне 140/90 мм рт.ст. должна незамедлительно назначаться лекарственная терапия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каком давлении возможен отказ от лекарств

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