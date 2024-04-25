Врачи объяснили, при каком давлении возможен отказ от лекарств

«Если давление в пределах 120-130 верхнее и 80 мм рт. ст. нижнее — это уже по верхней границе нормы, но еще все же норма. А повышенное давление, которое уже вызывает вопросы и необходимость вмешательства, — 130 на 80 мм рт. ст. и выше», - уточнили специалисты.

«Гипертония — болезнь, которая занимает первое место среди всех причин сердечно-сосудистых катастроф. Самый главный кошмар гипертонии — инсульт. Самый главный кошмар инсульта — жизнь парализованного человека. Поэтому вы должны отвечать за то, какое у вас давление», - констатировала Елена Малышева.

Врач Елена Малышева и Герман Гандельман объяснили, при каком давлении возможен отказ от лекарств. Медики рассказали, что при нормализации АД сегодня ориентируются на показатели 120 на 80 мм рт. ст. и ниже.Кардиолог Герман Гандельман добавил, что артериальное давление 130 на 90 может допускать отказ от лекарств, если используются другие способы держать его под контролем. Врач подчеркнул, что такая немедикаментозная терапия допустима только если человек не принадлежит к группе риска, то есть, он младше 65 лет, у него нет диабета, и в анамнезе отсутствуют сосудистые патологии, сердечная недостаточность, хронические заболевания почек. В остальных случаях бороться с повышенным давлением необходимо в том числе с использованием таблеток.Отказ от лекарств, которые были назначены врачом для лечения гипертонии, самостоятельно осуществлять нельзя – такой отказ может негативно повлиять на состояние сосудистой системы и спровоцировать скачок АД. Когда назначается лекарство, ведется наблюдение за его эффектом и реакциями организма на него. В результате дозировка препарата может корректироваться или же его заменяют другим – делать это должен исключительно лечащий специалист.Что важно понимать: когда гипертонику назначается лекарство, это означает, что принимать таблетки придется до конца жизни. Гипертония, которая не лечится, грозит возникновением опасных осложнений, включая инсульт головного мозга и паралич.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-онколог Евгений Черемушкин предупредил о канцерогенном эффекте жареного мяса

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