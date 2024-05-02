Онколог Есаков: провериться на рак легкого следует всем людям старше 55 лет

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пациент у врача

Онколог Юрий Есаков: курильщики входят в группу риска, людям из нее нужно проверяться на возможный рак легкого уже в 40 лет.

Онколог Есаков поделился в разговоре с «Газетой.ру» рекомендацией обследовать состояние своих легких всем людям старше 55 лет.

«Всем людям старше 55 лет нужно пройти низкодозную компьютерную томографию грудной клетки, чтобы провериться на рак легкого», - уточнил врач.

Есаков обратил внимание на то, что люди, составляющие группу риска, должны провести соответствующее обследование легких уже в 40 лет.

Кто входит в группу риска:
  • Люди, которые давно курят;
  • Обладатели хронических заболеваний легких;
  • Работники вредных производств;
  • Жители экологически неблагополучных регионов.
Онколог добавил, что с помощью низкодозной КТ можно выявить образования размером более одного-двух миллиметров. Другим методом, позволяющим диагностировать рак легкого, является бронхоскопия. Она выполняется, когда наблюдается стойкий кашель, выделение мокроты и крови или других примесей, или когда рентген либо КТ-снимки дают повод заподозрить в легких образование.

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Юрий Есаков
Юрий Есаков
Здоровье
торакальный хирург, онколог
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Теги : рак легкого, диагностика рака, Юрий Есаков
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