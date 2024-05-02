Онколог Есаков: провериться на рак легкого следует всем людям старше 55 лет
Онколог Юрий Есаков: курильщики входят в группу риска, людям из нее нужно проверяться на возможный рак легкого уже в 40 лет.
Онколог Есаков поделился в разговоре с «Газетой.ру» рекомендацией обследовать состояние своих легких всем людям старше 55 лет.
«Всем людям старше 55 лет нужно пройти низкодозную компьютерную томографию грудной клетки, чтобы провериться на рак легкого», - уточнил врач.
Есаков обратил внимание на то, что люди, составляющие группу риска, должны провести соответствующее обследование легких уже в 40 лет.
Кто входит в группу риска:
- Люди, которые давно курят;
- Обладатели хронических заболеваний легких;
- Работники вредных производств;
- Жители экологически неблагополучных регионов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком случае употребление сахара повышает риск рака.
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Юрий Есаков
Здоровье
торакальный хирург, онколог
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