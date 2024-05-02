«Сахар косвенно повышает риск нескольких видов рака. У тех людей, кто регулярно пьет сладкие напитки и имеет избыточный вес, риск некоторых видов рака вырастает более чем на 50 процентов», - констатировала специалист.

«При профиците калорий и малоподвижном образе жизни у человека повышается риск к развитию ожирения, которое может привести к хроническим воспалениям и оксидативному стрессу. Эти состояния являются факторами риска развития рака», - подчеркнула онколог.

Онколог Тимофеева объяснила, в каком случае сахар повышает риск рака. Врач рассказала, что употребление сахара не оказывает прямого влияния на возникновение опухолей, но косвенно влияет на это, способствуя развитию ожирения. То есть, сахар может «помочь» появиться раку, если человек злоупотребляет им, имея избыточную массу тела и ведя малоподвижный образ жизни. У людей, физически не активных, имеющих «сидячую» профессию, не занимающихся спортом, регулярно поедаемый сахар может стать фактором метаболических нарушений и чрезмерного накопления жировой ткани, с чем ассоциируются воспалительные процессы и опухоли.В свою очередь, умеренная порция сахара, съедаемая с какими-то продуктами физически активным человеком, не причинит его организму серьезного вреда, об этом онколог Тимофеева сообщила «ФедералПресс».Врач подчеркнула, что ожирение (во многих случаях возникающее вследствие суммарного фактора профицита калорий и недостатка физической активности), является пусковым механизмом оксидативного стресса. В его случае клетки повреждаются активными формами кислорода и становятся подвержены злокачественным изменениям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблем со здоровьем может указывать обостряющаяся тяга к сладкому

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