Врач Севастьянова: с наступлением менопаузы для женщин возрастает риск деменции

«У мужчин факторы риска – это травмоопасные виды спорта и опасные профессии, а у женщин период постменопаузы, когда организм сотрясает мощная гормональная перестройка, которая может усугубить течение ранее имевшихся заболеваний, а они, в свою очередь, могут повысить риск развития деменции», - рассказала Наталья Севастьянова порталу «Доктор Питер».

Врач Севастьянова напомнила в интервью, что деменция, означающая потерю когнитивных функций, является одним из тех заболеваний, к которым женщины становятся подверженными в определенном возрасте. Она отметила, что риск деменции для мужчин и женщин обуславливается разными факторами. Если у мужчин слабоумие чаще всего возникает из-за последствий травм или других физических воздействий на голову и мозг, то у женщин – под влиянием гормональных изменений, ассоциированных со старением. Именно поэтому с наступлением менопаузы для женщин возрастает риск деменции, ведь в их организме начинает происходить радикальная перестройка гормонального производства.Самым высоким риск возникновения деменции для женщин становится в период, когда менопауза заканчивается, то есть, во время постменопаузы.Дополнительно врач сообщила, что деменция среди женщин распространена в большей степени по сравнению с мужчинами. Говоря о профилактике этого состояния, врач посоветовала вести здоровый и активный образ жизни, поддерживать социальные контакты и заниматься деятельностью, стимулирующей работу мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки деменции при ее развитии можно заметить у пожилых родственников.

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