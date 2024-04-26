Невролог Киндарова: человек с деменцией часто спрашивает об одном и том же

«Для деменции характерны более выраженные проблемы с памятью: человек забывает, что ему рассказывали совсем недавно и может многократно спрашивать одно и то же. Потерянные вещи часто находят в необычных местах, например, ключи от дома — в шкафчике в ванной. Если в норме настройка нового прибора может требовать от пожилого больше усилий, то при деменции она часто невозможна», - рассказала невролог Киндарова Здоровью Mail.ru

Невролог Киндарова напомнила, что деменция, являющаяся заболеванием, которое фактически разрушает головной мозг, характеризуется проблемами когнитивного характера, конкретно проблемами с памятью. Но пожилые люди, которые обычно бывают склонными к возникновению деменции, часто начинают испытывать трудности с запоминанием в силу сугубо возрастных изменений, не являющихся патологией.Говоря о том, какая забывчивость бывает присуща деменции, Киндарова отметила: отличить ее от простого забывания все же можно. В случае нормы человек хоть и забывает что-то, не утрачивает возможности самостоятельно работать и поддерживать себя – просто на какие-то процессы у него может уходить больше времени или он может ощущать более значимую усталость. При деменции такая деятельность становится практически невозможной.Кроме того, пожилые люди без деменции осознают свои проблемы и стараются подстроиться – например, начинают что-то записывать, оставляют себе какие-то напоминания. Человек с деменцией не осмысляет своей забывчивости и потому часто спрашивает об одном и том же – он не только теряет способность запоминать, но и не помнит, что говорит сам или что расспрашивание без конца о чем-то одном – это отклонение от нормы.Еще один характерный признак деменции – неспособность концентрироваться: внимание ни на чем не задерживается дольше чем на несколько минут. С пожилыми людьми без деменции такого не происходит: они могут не справляться с многозадачностью, но концентрироваться на одном деле (особенно любимом) вполне способны.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут вызывать постоянный шум или какие-то звуки в ушах независимо от внешних источников.

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