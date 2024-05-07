Врач Сумцова: головные боли могут возникать из-за проблем с суставом нижней челюсти

«Признаки заболеваний ВНЧС могут варьироваться от легкого дискомфорта до сильной боли и ограничения движений. Это боль в области сустава, которая может отдавать в ухо, шею или плечи, ощущение усталости в мышцах лица, отек или припухлость в области сустава», - перечислила Татьяна Сумцова в комментарии « Газете.Ru ».

Врач Сумцова предупредила, что нарушения в состоянии височно-нижнечелюстного сустава, ответственного за способность двигать нижней челюстью, могут провоцировать появление ряда негативных симптомов. В частности, из-за проблем с суставом нижней челюсти могут возникать головные боли.Врач констатировала, что проблемы с ВНЧС могут возникать по многим причинам. Например, из-за неправильного прикуса или других стоматологических проблем, артрита, ослабления суставов, травм или стресса, при котором возникает длительное напряжение лицевых мышц. В каждом случае нужно определять проблему, которая вызвала нарушение, и иногда она бывает индивидуальной.Сумцова предупредила, что если возникающие проблемы с суставом нижней челюсти никак не коррекируются, не лечатся, то у человека может развиться синдром хронической боли, а поврежденный сустав начнет утрачивать свои функции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения провоцируют болевые ощущения в ногах у пожилых людей.

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