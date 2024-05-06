Врач Романенко: одной из причин болей в ногах у пожилых людей является диабет

«Болевые ощущения могут быть вызваны проблемами с позвоночником (в том числе грыжей) и сахарным диабетом. При иабете ноги постоянно болят, человек ощущает бегание мурашек, онемение, это все нейропатическая боль. Иногда это бывают выраженные болевые ощущения во время ночного сна», - уточнила медик в комментарии « Москве 24 ».

Врач Романенко констатировала, что появление болей в ногах нередко бывает обусловлено возрастными изменениями. После 60 лет многие люди становятся подверженными дегенеративным изменениям в хрящевых и костных структурах, остеопорозу, остеопении – состояниям, при которых кости теряют прочность, размягчаются, а нервные волокна, окончания сдавливаются. Все это провоцирует дискомфорт и болевые ощущения.Также, добавила Романенко, причиной болей в ногах у пожилых людей нередко является диабетДругой причиной проблемы терапевт назвала нехватку витаминов и микроэлементов: конкретно витаминов группы B, железа, кальция. Пожилым людям, которые стали часто ощущать боль в ногах, следует обсудить ее появление с лечащим врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одной из причин длительного кашля могут быть проблемы с сердцем , в частности, сердечная недостаточность.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.