Врач Малиновская: повышенное давление без видимых симптомов может стать «тихим убийцей»

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/handsome-business-man-working-at-the-desk_11981995.htm#query=fatigue&position=10&from_view=search&track=sph
плохое самочувствие

По словам врача Ольги Малиновской, человек может долгие годы жить с повышенным давлением, не зная об этом и подвергаясь риску инсульта или инфаркта.

Врач Малиновская сообщила в интервью, что повышенное давление является широко распространенной проблемой, которая встречается не только в пожилом возрасте.

«Артериальная гипертония — повышенное давление — проблема, с которой сталкиваются не только пожилые люди. Она обнаруживается и у людей среднего возраста, и даже у подростков», - сказала медик «Радио 1».

Малиновская добавила, что гипертонию часто называют «тихим убийцей», поскольку высокое давление может не сопровождаться характерными для него симптомами.

Симптомы, которые чаще всего возникают при развитии гипертонии:
  • Головные боли;
  • Головокружение и потеря баланса, координации тела;
  • Звон в ушах;
  • Покраснение лица, глазных белков;
  • Ощущение пульсации в висках, голове;
  • Дискомфорт в области груди;
  • Одышка.
  • Повышенная раздражительность, вспыльчивость.
«Человек может в течение долгих лет жить с высоким давлением, не подозревая об этом состоянии», - предостерегла медик.

Малиновская констатировала, что повышенное давление без видимых симптомов, которое никак не контролируется, может стать «тихим убийцей», оказавшись пусковым механизмом для развития почечных патологий и сердечно-сосудистых катастроф, включая инсульт и инфаркт. Взрослым людям следует знать свое давление, измеряя его периодически в профилактических целях.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что имеющиеся у человека болезни сердца, а также другие патологии позволяет выявить ходьба по лестнице.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Малиновская
Ольга Малиновская
Здоровье
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий
Читать MedikForum.ru в
Каждый 8-й не знает о наличии у себя повышенного давления
8 признаков повышенного артериального давления
Шесть физических признаков говорят о повышенном артериальном давлении
Теги : признаки гипертонии, повышенное даавление, Ольга Малиновская