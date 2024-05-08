Врач Малиновская: повышенное давление без видимых симптомов может стать «тихим убийцей»
По словам врача Ольги Малиновской, человек может долгие годы жить с повышенным давлением, не зная об этом и подвергаясь риску инсульта или инфаркта.
Врач Малиновская сообщила в интервью, что повышенное давление является широко распространенной проблемой, которая встречается не только в пожилом возрасте.
«Артериальная гипертония — повышенное давление — проблема, с которой сталкиваются не только пожилые люди. Она обнаруживается и у людей среднего возраста, и даже у подростков», - сказала медик «Радио 1».
Малиновская добавила, что гипертонию часто называют «тихим убийцей», поскольку высокое давление может не сопровождаться характерными для него симптомами.
Симптомы, которые чаще всего возникают при развитии гипертонии:
- Головные боли;
- Головокружение и потеря баланса, координации тела;
- Звон в ушах;
- Покраснение лица, глазных белков;
- Ощущение пульсации в висках, голове;
- Дискомфорт в области груди;
- Одышка.
- Повышенная раздражительность, вспыльчивость.
«Человек может в течение долгих лет жить с высоким давлением, не подозревая об этом состоянии», - предостерегла медик.
Малиновская констатировала, что повышенное давление без видимых симптомов, которое никак не контролируется, может стать «тихим убийцей», оказавшись пусковым механизмом для развития почечных патологий и сердечно-сосудистых катастроф, включая инсульт и инфаркт. Взрослым людям следует знать свое давление, измеряя его периодически в профилактических целях.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что имеющиеся у человека болезни сердца, а также другие патологии позволяет выявить ходьба по лестнице.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Малиновская
Здоровье
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий
Оставить комментарий