Врач Малиновская: повышенное давление без видимых симптомов может стать «тихим убийцей»

«Артериальная гипертония — повышенное давление — проблема, с которой сталкиваются не только пожилые люди. Она обнаруживается и у людей среднего возраста, и даже у подростков», - сказала медик « Радио 1 ».

Головные боли;

Головокружение и потеря баланса, координации тела;

Звон в ушах;

Покраснение лица, глазных белков;

Ощущение пульсации в висках, голове;

Дискомфорт в области груди;

Одышка.

Повышенная раздражительность, вспыльчивость.

«Человек может в течение долгих лет жить с высоким давлением, не подозревая об этом состоянии», - предостерегла медик.

Врач Малиновская сообщила в интервью, что повышенное давление является широко распространенной проблемой, которая встречается не только в пожилом возрасте.Малиновская добавила, что гипертонию часто называют «тихим убийцей», поскольку высокое давление может не сопровождаться характерными для него симптомами.Симптомы, которые чаще всего возникают при развитии гипертонии:Малиновская констатировала, что повышенное давление без видимых симптомов, которое никак не контролируется, может стать «тихим убийцей», оказавшись пусковым механизмом для развития почечных патологий и сердечно-сосудистых катастроф, включая инсульт и инфаркт. Взрослым людям следует знать свое давление, измеряя его периодически в профилактических целях.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что имеющиеся у человека болезни сердца, а также другие патологии позволяет выявить ходьба по лестнице

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