Терапевт Попов: какие заболевания можно выявить при ходьбе по лестнице

«Наиболее очевидны те, на которые указывает боль. Любая боль, отек, скованность, хруст в суставе требует исключения повреждения связочного аппарата, капсулы сустава и менисков, оценки состояния костного хряща», - объяснил врач в разговоре с « Наиболее очевидны те, на которые указывает боль. Любая боль, отек, скованность, хруст в суставе требует исключения повреждения связочного аппарата, капсулы сустава и менисков, оценки состояния костного хряща», - объяснил врач в разговоре с « АиФ ».

«Появление давящей загрудинной боли, зачастую отдающей в левую руку, шею, в нижнюю челюсть, под левую лопатку и проходящей в покое, может быть серьезным сигналом со стороны сердца, которое не справляется с возросшей нагрузкой и испытывает кислородное голодание», - предостерег специалист.

Говоря о том, какие заболевания можно выявить при ходьбе по лестнице, терапевт Попов отметил: при такой нагрузке одними из первых проявляются патологии суставов и связочного аппарата.Если при ходьбе по лестнице начинают болеть мышцы голеней или же в них ощущается жжение, то следует проверить состояние сосудов и периферических нервов, добавил терапевт.Также Алексей Попов обратил внимание на еще один возможный неприятный симптом, возникающий во время подъема, – это давящая загрудинная боль. Когда такая боль иррадиирует в левую сторону тела, можно заподозрить ишемию миокарда.Кроме того, у человека, который поднимается по лестнице, может возникать сильная одышка с невозможностью делать вдохи полной грудью и нормально выдыхать воздух носом. Подобное нарушение дыхания с интенсивным дискомфортным ощущением может указывать на бронхиальную астму, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), эмфизему, пневмофиброз.Почувствовать себя плохо во время ходьбы по лестнице могут и люди с анемией. В ее случае возникают сильная слабость, сердцебиение, потемнение в глазах. Если имеются церебро-васкулярные болезни, то такой подъем может спровоцировать головокружение, дурноту, предобморочное состояние.Терапевт Попов подчеркнул, что при довольно обширном списке заболеваний подниматься пешком по лестнице противопоказано.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что у сильного испуга, пережитого человеком, могут быть опасные последствия , в том числе принимающие форму заболеваний.

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