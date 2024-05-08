Терапевт Попов: какие заболевания можно выявить при ходьбе по лестнице

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ходьба по лестнице

Врач-терапевт Алексей Попов: некоторые симптомы, возникающие при ходьбе по лестнице, позволяют заподозрить у человека наличие тех или иных заболеваний.

Говоря о том, какие заболевания можно выявить при ходьбе по лестнице, терапевт Попов отметил: при такой нагрузке одними из первых проявляются патологии суставов и связочного аппарата.

«Наиболее очевидны те, на которые указывает боль. Любая боль, отек, скованность, хруст в суставе требует исключения повреждения связочного аппарата, капсулы сустава и менисков, оценки состояния костного хряща», - объяснил врач в разговоре с «АиФ».

Если при ходьбе по лестнице начинают болеть мышцы голеней или же в них ощущается жжение, то следует проверить состояние сосудов и периферических нервов, добавил терапевт.

Также Алексей Попов обратил внимание на еще один возможный неприятный симптом, возникающий во время подъема, – это давящая загрудинная боль. Когда такая боль иррадиирует в левую сторону тела, можно заподозрить ишемию миокарда.

«Появление давящей загрудинной боли, зачастую отдающей в левую руку, шею, в нижнюю челюсть, под левую лопатку и проходящей в покое, может быть серьезным сигналом со стороны сердца, которое не справляется с возросшей нагрузкой и испытывает кислородное голодание», - предостерег специалист.

Кроме того, у человека, который поднимается по лестнице, может возникать сильная одышка с невозможностью делать вдохи полной грудью и нормально выдыхать воздух носом. Подобное нарушение дыхания с интенсивным дискомфортным ощущением может указывать на бронхиальную астму, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), эмфизему, пневмофиброз.

Почувствовать себя плохо во время ходьбы по лестнице могут и люди с анемией. В ее случае возникают сильная слабость, сердцебиение, потемнение в глазах. Если имеются церебро-васкулярные болезни, то такой подъем может спровоцировать головокружение, дурноту, предобморочное состояние.

Терапевт Попов подчеркнул, что при довольно обширном списке заболеваний подниматься пешком по лестнице противопоказано.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Попов
Алексей Попов
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : подъем по лестнице, признаки болезней, Алексей Попов