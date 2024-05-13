Некоторые сочетания продуктов являются вредными для организма

«Есть картофель или макароны с мясом вредно, так как крахмал мешает белку усваиваться в организме. По этой же причине не надо есть белый рис вместе с рыбой – организм не усвоит жирные кислоты омега–3», - констатировали специалисты.

Кислые фрукты и белковые продукты;

Крепкий кофе и алкоголь;

Огурцы и молочные продукты;

Мясо и красное вино.

Некоторые сочетания продуктов не должны встречаться в рационе. Они являются вредными для организма, поскольку не дают ему полноценно усваивать полезные питательные вещества. Например, одно из самых нежелательных сочетаний – это встречающиеся в одном блюде или в одном приеме пищи продукты, богатые с кальцием и железом (например, сыр и мясо). Данные вещества являются антагонистами и препятствуют усвоению друг друга – пояснение специалистов по данному вопросу опубликовала «Газета.ru», ссылаясь на Общественную Службу Новостей.Еще один пример сочетания продуктов, являющееся вредным для организма, – фрукты и жирные продукты: его последствием может стать масса неприятных ощущений в животе, от вздутия до боли. Тот же сыр лучше не есть вместе с фруктами, поскольку при таком совмещении нарушается процесс усвоения фруктовых сахаров.Любителям сочетать бананы с творогом также следует перестать смешивать эти продукты. По словам экспертов, и творог, и бананы обладают высоким инсулиновым индексом (то есть, после их употребления в кровь выделяется большое количество инсулина) – подобный микс может стимулировать очень активное жироотложение в организме. Творог лучше смешивать с ягодами, овощами или зеленью.Помимо того, эксперты посоветовали избегать сочетания картофеля или макарон с мясом.Другие вредные по их мнению сочетания продуктов:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты, восполняющие в организме уровень фолиевой кислоты , способствуют его защите от рака.

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