Врач Смирнова назвала продукты для восполнения фолиевой кислоты и защиты от рака

«Нехватка фолиевой кислоты может привести к сердечно-сосудистым патологиям, болезни Альцгеймера, раку молочной железы и даже бесплодию. Женщинам во время беременности особенно важно получать достаточное количество фолиевой кислоты – при недостатке возрастает риск дефектов нервной трубки и ущемления спинного мозга у ребенка», - предостерегла врач в комментарии Life.ru

Врач Смирнова сообщила, что здоровое развитие человеческого организма невозможно без фолиевой кислоты, играющей большую роль в процессах формирования клеток и расщепления вредных аминокислот. Она также известна как витамин В9 – его дефицит в организме ассоциируется с развитием опасных заболеваний.Медик назвала продукты для восполнения фолиевой кислоты и защиты от рака. Смирнова отметила, что её ключевым поставщиком в питании людей являются зеленые листовые овощи – шпинат, спаржа, брюссельская капуста, брокколи. Другие продукты, которые содержат фолиевую кислоту, – это бобовые, яйца, печень. Специалист добавила, что разрушить ценный витамин В9 в продуктах может агрессивная тепловая обработка: вещество сохраняется по максимуму только в свежих продуктах или в пище, приготовленной щадящим способом.Поспособствовать дефициту фолиевой кислоты может и ее плохое усвоение – эта проблема часто возникает у людей, злоупотребляющих алкоголем или принимающих лекарства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно помогают выглядеть моложе , об этом рассказали российские диетологи Кристина Войт и Эльвира Белёва.

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