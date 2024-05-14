Врач Быков назвал возможные тяжелые реакции на укусы комаров

«У некоторых людей укусы комаров могут вызывать аллергические реакции различной степени тяжести, включая отек, крапивницу, а в редких случаях — анафилактический шок», - заявил специалист.

Врач Быков напомнил в комментарии РИАМО, что комары являются переносчиками инфекций – через их укусы могут передаваться малярия, денге, лихорадка Зика. Еще одна опасность комариных укусов заключается в том, что вещества, проникающие в такие моменты в организм, могут провоцировать ответные реакции – например, в виде аллергических проявлений. В некоторых случаях такие реакции могут быть очень интенсивными, на это влияет индивидуальная восприимчивость.Быков назвал возможные тяжелые реакции на укусы комаровАнафилактический шок может стать причиной смерти человека. Его особенностью является отек Квинке – ответная реакция организма на аллерген, сопровождаемая отеком гортани, удушьем, падением давления, снижением деятельности сердечно-сосудистой системы. При этом заранее провести тесты и понять, какой аллерген вызывает смертельный синдром, невозможно.Для защиты от комаров обычно используются репелленты. Иногда можно услышать, что кровососов отпугивают ультрафиолетовые лампы, но врач Быков констатировал: такие лампы на самом деле неэффективны.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты должны исключаться из рациона при проблемах с кожей.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.