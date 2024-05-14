Врач Джутова: при проблемах с кожей нужно отказаться от шоколада и цитрусовых

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проблемы с кожей

Врач-диетолог Марьяна Джутова: лечение кожных заболеваний может потребовать отказа от некоторых продуктов.

Врач Джутова сообщила, что пациентам с нездоровой кожей часто советуют корректировать рацион питания, исключая из него продукты, содержащие аллергены или вещества, вызывающие избыточную реакцию со стороны иммунной системы. В частности, при проблемах кожей бывает нужно отказаться от шоколада и цитрусовых.

«Шоколад — содержит много сахара, жиров, часто выступает в роли аллергена. Апельсины, мандарины, лимоны и другие цитрусовые — вследствие высокого содержания витамина С также могут стать причиной аллергических реакций с кожными проявлениями», - поделилась специалист с РИАМО.

В тех случаях, когда имеется повышенная чувствительность к глютену, содержащие его продукты тоже могут провоцировать появление неприятных кожных симптомов (значит, от них тоже понадобится отказатся). Некоторым людям для профилактики проблем с кожей приходится исключать из рациона молоко.

Джутова добавила, что отказ от чипсов, фритюра, жареной еды тоже часто помогает улучшить состояние кожи. Эти продукты обладают высоким гликемическим индексом – часто употребление такой пищи провоцирует акне.
Кроме того, для защиты кожи от воспаления и старения будет полезен отказ от алкоголя, подчеркнула эксперт.

«Для здоровья кожи следует одновременно придерживаться нескольких принципов питания: пить достаточно воды; увеличить потребление фруктов, овощей и зелени; включить в рацион рыбу, орехи и семена», - подсказала медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты особенно эффективно поддерживают здоровье печени.

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Марьяна Джутова
Марьяна Джутова
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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