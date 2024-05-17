Психолог Курамшина: бессонница при прекращении приема алкоголя говорит о зависимости

«Больше 100 миллилитров крепкого или 300 и более миллилитров слабоалкогольного алкоголя три и больше раз в неделю», - уточнила Алиса Курамшина в разговоре с UfaTime.ru.

«Чем раньше начать лечение алкогольной зависимости, тем эффективнее будут результаты. Не стесняйтесь обращаться за помощью — это важный шаг к выздоровлению», – констатировала специалист.

Психолог Алиса Курамшина: алкогольная зависимость является очень серьезным психологическим и физиологическим расстройством.Психолог Курамшина назвала признаки зависимости от алкоголя. Одним из показательных признаков этой патологии является неспособность контролировать потребление спиртного: начав выпивать, человек не может остановиться на умеренной порции. С этим тесно связан и такой симптом алкогольной зависимости как употребление спиртного в большом количестве.Психолог добавила, что бессонница и другие признаки синдрома отмены при прекращении приема алкоголя тоже говорит о зависимости. У человека в таком состоянии могут возникать тремор, потливость, бессонница, общее физическое неблагополучие.Также о формировании зависимости от алкоголя говорит толерантность – человек привыкает к обычным порциям и перестает ощущать нужный ему эффект. Из-за терпимости к спиртному развивается потребность в увеличении дозировки, то есть, человек начинает пить больше.Существует психологический аспект зависимости – теряется интерес к другим занятиям. Зависимый человек тратит много времени на поиски допинга, и это становится для него первостепенным, все остальное отходит на задний план, перестает иметь прежнее значение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве этиловый спирт обезвреживается печенью , об этом подробнее рассказал хирург Александр Умнов.

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