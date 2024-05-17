Хирург Умнов назвал дозу этилового спирта, который обезвреживается печенью
Хирург Александр Умнов: определенная доза водки может стать смертоносной для человека.
Хирург Умнов рассказал, что этиловый спирт может быть относительно безопасным для организма, если употребляется исключительно умеренно. Он назвал дозу этилового спирта, который обезвреживается печенью, – максимум 120 мг
«Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 мг, обезвреживается в печени. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой», - поделился Александр Умнов с NEWS.ru.
Специалист добавил, что этиловый спирт, получаемый в более значимом количестве, попадает в кровь, циркулирует и накапливается в тканях. Человек, который выпил много водки, перестает реагировать на внешние раздражители, с трудом передвигается, констатировал врач.
Если концентрация этанола в крови за час достигает 5-6 граммов (на литр), человек рискует погибнуть, предостерег эксперт.
Умнов перечислил симптомы отравления алкоголем:
- Снижение температуры тела;
- Замедленное дыхание;
- Учащенный пульс;
- Несвязная речь;
- Галлюцинации;
- Эпилептические припадки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что психиатр Муталиев указал на быструю подверженность женщин алкоголизму.
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Александр Умнов
Здоровье
преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медфакультета Государственного университета просвещения
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