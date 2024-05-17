Хирург Умнов назвал дозу этилового спирта, который обезвреживается печенью

«Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 мг, обезвреживается в печени. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой», - поделился Александр Умнов с NEWS.ru

Снижение температуры тела;

Замедленное дыхание;

Учащенный пульс;

Несвязная речь;

Галлюцинации;

Эпилептические припадки.

Хирург Умнов рассказал, что этиловый спирт может быть относительно безопасным для организма, если употребляется исключительно умеренно. Он назвал дозу этилового спирта, который обезвреживается печенью, – максимум 120 мгСпециалист добавил, что этиловый спирт, получаемый в более значимом количестве, попадает в кровь, циркулирует и накапливается в тканях. Человек, который выпил много водки, перестает реагировать на внешние раздражители, с трудом передвигается, констатировал врач.Если концентрация этанола в крови за час достигает 5-6 граммов (на литр), человек рискует погибнуть, предостерег эксперт.Умнов перечислил симптомы отравления алкоголем:Человек, который выпил много водки, практически не реагирует на внешние раздражители, констатировал врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что психиатр Муталиев указал на быструю подверженность женщин алкоголизму

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