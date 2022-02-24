Симптомы алкогольной зависимости: 10 сигналов того, что ваша выпивка не случайна

«Если вы пьете больше и чувствуете, что не можете остановиться, возможно, у вас зависимость», - говорят эксперты.

Навязчивая потребность пить и трудности с контролем количества выпитого.

Употребление алкоголя по утрам или чувство потребности выпить первым делом.

Беспокойство о том, где достать следующий напиток.

Проявляются симптомы отмены: тошнота, потливость, дрожь, которые прекращаются, когда употребляется алкоголь.

Возникает изолированность от семьи и друзей.

Развивается толерантность (привыкание) к алкоголю и необходимость пить больше, чтобы достичь эффекта опьянения.

В отсутствие выпивки ощущаются тремор, беспокойство.

Если человек выпивает, то алкоголь употребляется дольше, чем планировалось, и в больших количествах

Человек не может самостоятельно сократить употребление алкоголя, несмотря на попытки.

Продолжает пить, несмотря на то, что знает о проблемах, которые это может вызвать

Мысли об алкоголе занимают большую часть времени.