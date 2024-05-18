Кардиолог Кореневич назвала ошибки в питании, которые делают кровь густой

«Все мы понимаем, что вкусная еда прекрасно снимает стресс. Однако потребление такой пищи на регулярной основе провоцирует ожирение, ведущее к проблемам с сердцем и сосудами», - добавила врач.

«Угроза опасных состояний после спиртного увеличивается через 6-12 часов после приема», - предупредила врач.

Кардиолог Кореневич обратила внимание на пищевые привычки, повышающие вязкость крови. В частности, такой привычкой врач считает употребление вкусной калорийной еды как способа снятия нервного напряжения, стресса.Бесконтрольное употребление сахара и простых углеводов – еще одна ошибка в питании, которая делает кровь густой. Кореневич предупредила: когда такие продукты составляют большую часть повседневного рациона, кровь становится похожей на сироп, а это повышает риск тромбозов.Кроме того, сгущению крови и её подверженности тромбозу способствует употребление продуктов, в которых много витамина К (включая зеленый чай, шпинат, зеленые овощи, свиную и говяжью печень).Еще один провокатор появления густой крови – алкоголь. Анна Кореневич предупредила, что привычка проводить вечера с бокалом вина или считать наступление выходных поводом для выпивки «помогает» появляться тромбам. Алкоголь стимулирует выведение мочи, усугубляет эффект обезвоживания, что ведет к сгущению крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск тромбоза увеличивается при резком похудении

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