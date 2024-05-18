Кардиолог Кореневич назвала ошибки в питании, которые делают кровь густой
Кардиолог Анна Кореневич: одна из опасных ошибок в питании, делающих кровь густой, – это регулярное употребление сахара и простых углеводов.
Кардиолог Кореневич обратила внимание на пищевые привычки, повышающие вязкость крови. В частности, такой привычкой врач считает употребление вкусной калорийной еды как способа снятия нервного напряжения, стресса.
«Все мы понимаем, что вкусная еда прекрасно снимает стресс. Однако потребление такой пищи на регулярной основе провоцирует ожирение, ведущее к проблемам с сердцем и сосудами», - добавила врач.
Бесконтрольное употребление сахара и простых углеводов – еще одна ошибка в питании, которая делает кровь густой. Кореневич предупредила: когда такие продукты составляют большую часть повседневного рациона, кровь становится похожей на сироп, а это повышает риск тромбозов.
Кроме того, сгущению крови и её подверженности тромбозу способствует употребление продуктов, в которых много витамина К (включая зеленый чай, шпинат, зеленые овощи, свиную и говяжью печень).
Еще один провокатор появления густой крови – алкоголь. Анна Кореневич предупредила, что привычка проводить вечера с бокалом вина или считать наступление выходных поводом для выпивки «помогает» появляться тромбам. Алкоголь стимулирует выведение мочи, усугубляет эффект обезвоживания, что ведет к сгущению крови.
«Угроза опасных состояний после спиртного увеличивается через 6-12 часов после приема», - предупредила врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск тромбоза увеличивается при резком похудении.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий