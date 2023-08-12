Кардиолог Кореневич: употребление колбасы связано с повышенным сахаром в крови

9 892 Фото: https://unsplash.com/photos/zqZuIGxCvRQ
колбаски на гриле

Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала пищевые привычки, которые ассоциируются с развитием гипергликемии и сахарного диабета.

Кардиолог Кореневич отметила, что многие люди убеждены: диабет развивается у тех, кто ест много сахара. Однако на практике диабетиками часто становятся люди, не употребляющие сахара или сладкого. По словам медика, многие не осознают, что в их рационе присутствуют в большом количестве рафинированные углеводы.

«В 70% процентов случаев диабета виновата несбалансированное питание, когда человек потребляет слишком много рафинированных углеводов», - поделилась Анна Кореневич в Telegram.

Врач уточнила, что рафинированные углеводы поступают в организм из белого риса, хлебобулочных изделий и других продуктов из пшеницы, белой муки. Поимо этого, добавила Кореневич, к предвестнику диабета, повышенному сахару в крови, может вести употребление колбасы.

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«Колбаса, полуфабрикаты, консервы – это те продукты, употребление которых связано с повышенным уровнем сахара», - заявила врач.

Перечисленные продукты следует исключать из рациона или же употреблять по минимуму. В свою очередь, цельнозерновые продукты,овощи, орехи, цельные фрукты должны составлять большую часть ежедневного рациона. По данным исследований, их нехватка в питании влияет на появление сахарного диабета.

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Анна Кореневич
Анна Кореневич
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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