Кардиолог Кореневич: употребление колбасы связано с повышенным сахаром в крови

«В 70% процентов случаев диабета виновата несбалансированное питание, когда человек потребляет слишком много рафинированных углеводов», - поделилась Анна Кореневич в Telegram.

«Колбаса, полуфабрикаты, консервы – это те продукты, употребление которых связано с повышенным уровнем сахара», - заявила врач.

Кардиолог Кореневич отметила, что многие люди убеждены: диабет развивается у тех, кто ест много сахара. Однако на практике диабетиками часто становятся люди, не употребляющие сахара или сладкого. По словам медика, многие не осознают, что в их рационе присутствуют в большом количестве рафинированные углеводы.Врач уточнила, что рафинированные углеводы поступают в организм из белого риса, хлебобулочных изделий и других продуктов из пшеницы, белой муки. Поимо этого, добавила Кореневич, к предвестнику диабета, повышенному сахару в крови, может вести употребление колбасы.Перечисленные продукты следует исключать из рациона или же употреблять по минимуму. В свою очередь, цельнозерновые продукты,овощи, орехи, цельные фрукты должны составлять большую часть ежедневного рациона. По данным исследований, их нехватка в питании влияет на появление сахарного диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что длительное сидение или стояние на ногах способствует развитию тромбоза.

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