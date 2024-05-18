Врач Кореневич назвала продукты, от которых кровь становится густой как сироп, врач Захарова рассказала как не допустить образование сгустков крови

"Борясь с последствиями стресса, например, с ожирением, человек попадает в замкнутый круг", - отметила кардиолог, посоветовав не сидеть на диетах.

"Кровь становится похожей на сироп", - отметила врач, добавив, что в результате возрастает риск тромбозов.

"Образование сгустков крови, или тромбоз, может быть опасным состоянием, которое может привести к серьезным осложнениям, включая инсульт, инфаркт миокарда и тромбозы в глубоких венах, что может вызвать тромбоэмболию легких. Предотвращение тромбоза важно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Физическая активность

"Прогулки, плавание, езда на велосипеде и другие виды аэробных упражнений рекомендуется проводить не менее 30 минут в день, пять дней в неделю", - утверждает врач.

Правильное питание

Пить достаточное количество воды

"Употребление достаточного количества воды в течение дня помогает сохранить кровь в жидком состоянии и предотвращает ее загустение".

Избегать длительной неподвижности

Контроль за весом

Избегать курения

Использовать компрессионные чулки

"Помните, что регулярные консультации с врачом и соблюдение рекомендаций по образу жизни помогут вам эффективно контролировать риск тромбоза и сохранить здоровье сердца и сосудов", - подчеркивает Захарова.

Как заявила врач на своем канале в YouTube, все мы понимаем, что вкусная (и зачастую вредная) еда прекрасно снимает стресс. Однако потребление такой пищи на регулярной основе провоцирует ожирение. Пытаясь справиться с лишним весом, человек опять же загоняет себя в стрессовую ситуацию.Результат не будет стойким и грозит, помимо прочего, обострением проблем с сердцем и сосудами, добавила врач, порекомендовав работать с подсознанием. Стресс - первопричина, подчеркнула кардиолог.Что касается вредных продуктов для крови и сердца, которые провоцируют, например, риски тромбозов, то тут врач указала наТакая еда повышает вязкость крови, делает ее густой.Стоит быть осторожнее при риске тромбоза с продуктами, в которых много витамина К. При его избытке можно усугубить ситуацию. В списке -Регулярные умеренные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения и снижению риска образования сгустков.Питание, богатое омега-3 жирными кислотами (например, рыба, орехи, семена льна), антиоксидантами (фрукты, овощи, зеленый чай) и пищевыми волокнами (цельнозерновые продукты, овощи, фрукты), может помочь снизить риск тромбоза.Если вы должны долго сидеть или стоять, регулярно делайте паузы, чтобы растянуться, подвигаться или выполнить простые упражнения для ног и ступней.Избегайте лишнего веса, так как ожирение увеличивает риск тромбоза.Курение повышает риск тромбоза, так как никотин способствует сужению кровеносных сосудов и повышению уровня вязкости крови.В случае необходимости ваш врач может порекомендовать использовать компрессионные чулки, чтобы помочь улучшить кровоток и предотвратить образование сгустков, особенно при длительном сидении или стоянии.Ранее МедикФорум писал о причинах повышенного холестерина.

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