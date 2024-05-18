Врач Кореневич назвала продукты, от которых кровь становится густой как сироп, врач Захарова рассказала как не допустить образование сгустков крови
Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич указала на распространенные ошибки в питании, призвав отказаться от диет, так как они опасны для сердца. Однако есть и такие продукты, которые действительно стоит ограничить.
Как заявила врач на своем канале в YouTube, все мы понимаем, что вкусная (и зачастую вредная) еда прекрасно снимает стресс. Однако потребление такой пищи на регулярной основе провоцирует ожирение. Пытаясь справиться с лишним весом, человек опять же загоняет себя в стрессовую ситуацию.
"Борясь с последствиями стресса, например, с ожирением, человек попадает в замкнутый круг", - отметила кардиолог, посоветовав не сидеть на диетах.
Результат не будет стойким и грозит, помимо прочего, обострением проблем с сердцем и сосудами, добавила врач, порекомендовав работать с подсознанием. Стресс - первопричина, подчеркнула кардиолог.
Что касается вредных продуктов для крови и сердца, которые провоцируют, например, риски тромбозов, то тут врач указала на употребление сахара и простых углеводов. Такая еда повышает вязкость крови, делает ее густой.
"Кровь становится похожей на сироп", - отметила врач, добавив, что в результате возрастает риск тромбозов.
Стоит быть осторожнее при риске тромбоза с продуктами, в которых много витамина К. При его избытке можно усугубить ситуацию. В списке - зеленый чай, шпинат, зеленые овощи, печень свиная и говяжья.
"Образование сгустков крови, или тромбоз, может быть опасным состоянием, которое может привести к серьезным осложнениям, включая инсульт, инфаркт миокарда и тромбозы в глубоких венах, что может вызвать тромбоэмболию легких. Предотвращение тромбоза важно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Физическая активность
Регулярные умеренные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения и снижению риска образования сгустков.
"Прогулки, плавание, езда на велосипеде и другие виды аэробных упражнений рекомендуется проводить не менее 30 минут в день, пять дней в неделю", - утверждает врач.
Правильное питание
Питание, богатое омега-3 жирными кислотами (например, рыба, орехи, семена льна), антиоксидантами (фрукты, овощи, зеленый чай) и пищевыми волокнами (цельнозерновые продукты, овощи, фрукты), может помочь снизить риск тромбоза.
Пить достаточное количество воды
"Употребление достаточного количества воды в течение дня помогает сохранить кровь в жидком состоянии и предотвращает ее загустение".
Избегать длительной неподвижности
Если вы должны долго сидеть или стоять, регулярно делайте паузы, чтобы растянуться, подвигаться или выполнить простые упражнения для ног и ступней.
Контроль за весом
Избегайте лишнего веса, так как ожирение увеличивает риск тромбоза.
Избегать курения
Курение повышает риск тромбоза, так как никотин способствует сужению кровеносных сосудов и повышению уровня вязкости крови.
Использовать компрессионные чулки
В случае необходимости ваш врач может порекомендовать использовать компрессионные чулки, чтобы помочь улучшить кровоток и предотвратить образование сгустков, особенно при длительном сидении или стоянии.
"Помните, что регулярные консультации с врачом и соблюдение рекомендаций по образу жизни помогут вам эффективно контролировать риск тромбоза и сохранить здоровье сердца и сосудов", - подчеркивает Захарова.
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