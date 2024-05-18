Врач Кореневич назвала продукты, от которых кровь становится густой как сироп, врач Захарова рассказала как не допустить образование сгустков крови

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Врач Кореневич назвала продукты, от которых кровь становится густой как сироп, врач Захарова рассказала как не допустить образование сгустков крови


Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич указала на распространенные ошибки в питании, призвав отказаться от диет, так как они опасны для сердца. Однако есть и такие продукты, которые действительно стоит ограничить.


Как заявила врач на своем канале в YouTube, все мы понимаем, что вкусная (и зачастую вредная) еда прекрасно снимает стресс. Однако потребление такой пищи на регулярной основе провоцирует ожирение. Пытаясь справиться с лишним весом, человек опять же загоняет себя в стрессовую ситуацию.

"Борясь с последствиями стресса, например, с ожирением, человек попадает в замкнутый круг", - отметила кардиолог, посоветовав не сидеть на диетах.

Результат не будет стойким и грозит, помимо прочего, обострением проблем с сердцем и сосудами, добавила врач, порекомендовав работать с подсознанием. Стресс - первопричина, подчеркнула кардиолог.

Что касается вредных продуктов для крови и сердца, которые провоцируют, например, риски тромбозов, то тут врач указала на употребление сахара и простых углеводов. Такая еда повышает вязкость крови, делает ее густой.

"Кровь становится похожей на сироп", - отметила врач, добавив, что в результате возрастает риск тромбозов.

Стоит быть осторожнее при риске тромбоза с продуктами, в которых много витамина К. При его избытке можно усугубить ситуацию. В списке - зеленый чай, шпинат, зеленые овощи, печень свиная и говяжья.

"Образование сгустков крови, или тромбоз, может быть опасным состоянием, которое может привести к серьезным осложнениям, включая инсульт, инфаркт миокарда и тромбозы в глубоких венах, что может вызвать тромбоэмболию легких. Предотвращение тромбоза важно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Физическая активность


Регулярные умеренные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения и снижению риска образования сгустков.

"Прогулки, плавание, езда на велосипеде и другие виды аэробных упражнений рекомендуется проводить не менее 30 минут в день, пять дней в неделю", - утверждает врач.

Правильное питание


Питание, богатое омега-3 жирными кислотами (например, рыба, орехи, семена льна), антиоксидантами (фрукты, овощи, зеленый чай) и пищевыми волокнами (цельнозерновые продукты, овощи, фрукты), может помочь снизить риск тромбоза.

Пить достаточное количество воды


"Употребление достаточного количества воды в течение дня помогает сохранить кровь в жидком состоянии и предотвращает ее загустение".

Избегать длительной неподвижности


Если вы должны долго сидеть или стоять, регулярно делайте паузы, чтобы растянуться, подвигаться или выполнить простые упражнения для ног и ступней.

Контроль за весом


Избегайте лишнего веса, так как ожирение увеличивает риск тромбоза.

Избегать курения


Курение повышает риск тромбоза, так как никотин способствует сужению кровеносных сосудов и повышению уровня вязкости крови.

Использовать компрессионные чулки


В случае необходимости ваш врач может порекомендовать использовать компрессионные чулки, чтобы помочь улучшить кровоток и предотвратить образование сгустков, особенно при длительном сидении или стоянии.

"Помните, что регулярные консультации с врачом и соблюдение рекомендаций по образу жизни помогут вам эффективно контролировать риск тромбоза и сохранить здоровье сердца и сосудов", - подчеркивает Захарова.


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