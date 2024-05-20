Врач Белоусов: голодание и переедание ведут к камням в желчном пузыре – какие признаки говорят о них
Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов: камни в желчном пузыре могут возникать как из-за чрезмерных пищевых ограничений, так и в связи с излишествами.
Врач Белоусов предупредил: камни в желчном пузыре или желчнокаменная болезнь могут долгое время не давать выраженных симптомов.
«Коварство желчнокаменной болезни заключается в том, что она долгое время протекает без симптомов», - заявил медик в комментарии Life.ru.
Евгений Белоусов добавил, что на возникновение этой патологии могут повлиять противоположные по сути факторы: с одной стороны – голодания или строгие ограничения и диеты, а с другой – переедание, пристрастие к жирным или жареным блюдам. Слишком быстрое похудение или, наоборот, имеющиеся у человека ожирение, инсулинорезистентность являются обстоятельствами, стимулирующими развитие желчнокаменной болезни, подчеркнул эксперт.
Кроме того, к камням в желчном пузыре ведут заболевания кишечника, длительное воспаление пузыря, заражение гельминтами.
Объясняя, какие признаки говорят о них, врач Белоусов посоветовал обращать внимание на следующие недомогания и ощущения:
- Чувство горечи во рту (особенно по утрам);
- Тошнота и рвота, после которой не чувствуется облегчения;
- Постоянная отрыжка;
- Нарушенный стул (диарея);
- Тяжесть и болезненность в правом подреберье.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает улучшить перистальтику кишечника и эффективно обеспечивает профилактику запоров.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Евгений Белоусов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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