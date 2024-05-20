Врач Белоусов: голодание и переедание ведут к камням в желчном пузыре – какие признаки говорят о них

«Коварство желчнокаменной болезни заключается в том, что она долгое время протекает без симптомов», - заявил медик в комментарии Life.ru

Чувство горечи во рту (особенно по утрам);

Тошнота и рвота, после которой не чувствуется облегчения;

Постоянная отрыжка;

Нарушенный стул (диарея);

Тяжесть и болезненность в правом подреберье.

Врач Белоусов предупредил: камни в желчном пузыре или желчнокаменная болезнь могут долгое время не давать выраженных симптомов.Евгений Белоусов добавил, что на возникновение этой патологии могут повлиять противоположные по сути факторы: с одной стороны – голодания или строгие ограничения и диеты, а с другой – переедание, пристрастие к жирным или жареным блюдам. Слишком быстрое похудение или, наоборот, имеющиеся у человека ожирение, инсулинорезистентность являются обстоятельствами, стимулирующими развитие желчнокаменной болезни, подчеркнул эксперт.Кроме того, к камням в желчном пузыре ведут заболевания кишечника, длительное воспаление пузыря, заражение гельминтами.Объясняя, какие признаки говорят о них, врач Белоусов посоветовал обращать внимание на следующие недомогания и ощущения:Тем, кто замечает у себя такие признаки, необходимо обратиться к гастроэнтерологу, подчеркнул специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает улучшить перистальтику кишечника и эффективно обеспечивает профилактику запоров.

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