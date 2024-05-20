Врач Белоусов: голодание и переедание ведут к камням в желчном пузыре – какие признаки говорят о них

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Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов: камни в желчном пузыре могут возникать как из-за чрезмерных пищевых ограничений, так и в связи с излишествами.

Врач Белоусов предупредил: камни в желчном пузыре или желчнокаменная болезнь могут долгое время не давать выраженных симптомов.

«Коварство желчнокаменной болезни заключается в том, что она долгое время протекает без симптомов», - заявил медик в комментарии Life.ru.

Евгений Белоусов добавил, что на возникновение этой патологии могут повлиять противоположные по сути факторы: с одной стороны – голодания или строгие ограничения и диеты, а с другой – переедание, пристрастие к жирным или жареным блюдам. Слишком быстрое похудение или, наоборот, имеющиеся у человека ожирение, инсулинорезистентность являются обстоятельствами, стимулирующими развитие желчнокаменной болезни, подчеркнул эксперт.

Кроме того, к камням в желчном пузыре ведут заболевания кишечника, длительное воспаление пузыря, заражение гельминтами.

Объясняя, какие признаки говорят о них, врач Белоусов посоветовал обращать внимание на следующие недомогания и ощущения:
  • Чувство горечи во рту (особенно по утрам);
  • Тошнота и рвота, после которой не чувствуется облегчения;
  • Постоянная отрыжка;
  • Нарушенный стул (диарея);
  • Тяжесть и болезненность в правом подреберье.
Тем, кто замечает у себя такие признаки, необходимо обратиться к гастроэнтерологу, подчеркнул специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает улучшить перистальтику кишечника и эффективно обеспечивает профилактику запоров.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Евгений Белоусов
Евгений Белоусов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : камни в желчном пузыре, признаки заболевания, Евгений Белоусов