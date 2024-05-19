Онколог Смирнова назвала способы улучшить работу кишечника, включая прием продуктов

«Кефир, бифидок, несладкий йогурт, квашеная капуста – если у вас нет индивидуальной непереносимости, обязательно включите их в свой ежедневный план питания», - подчеркнула специалист.

«Это не значит, что после еды нужно качать пресс. Достаточно гулять 10–15 минут несколько раз в день», - резюмировала врач-онколог.

Онколог Смирнова обратила внимание на проблему нарушений в работе кишечника (в частности, многие люди страдают от хронических запоров). Медик отметила, что когда кишечник не освобождается от лишнего, происходит накопление непереваренных остатков пищи, излишков жидкости, бактерий, продуктов обмена. Это ведет к тому, что страдает не только кишечник, но и весь организм, поскольку в кровь начинают проникать нежелательные вещества.Онколог сообщила, что следует вырабатывать привычку ходить в туалет в одно время. Помочь в этом могут полезные пищевые привычки – конкретно на работу кишечника благоприятно влияет достаточное употребление клетчатки и воды. По словам Смирновой, клетчатка является пребиотиком, помогающим существовать полезным бактериям кишечника.Также врач Смирнова назвала способом улучшить работу кишечника прием ферментированных продуктов.Смирнова констатировала, что работу кишечника серьезно ухудшают стрессы. Поддержание психологического благополучия крайне важно для хорошего функционирования пищеварительного тракта. Одним из самых эффективных способов сделать это являются легкие физические упражнения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки в питании делают кровь густой и влияют на появление тромбов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.