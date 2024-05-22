Врач Асташов: поздние роды, плохое питание и гепатит увеличивают риск рака груди, онколог Воробьев назвал ранние симптомы

"Ранние симптомы рака груди могут варьироваться у разных людей, и иногда они могут быть неочевидными. Однако, есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Образование уплотнения или узлов в груди

Изменения в размере или форме груди

"Рак может вызывать изменения в форме или размере груди. Одна из грудей может стать больше или ниже, чем другая".

Изменения на коже груди

Выделения из соска

Изменения в соске или окружающей его области

"Это может включать втяжение соска, изменение его формы или цвета, появление рубцов или иных аномальных признаков".

Боль или дискомфорт в груди

Изменения в лимфатических узлах подмышечной области или вокруг ключицы

"Если у вас возникают какие-либо из этих признаков или другие изменения в вашей груди, важно немедленно обратиться к врачу для проведения обследования и получения профессиональной консультации. Раннее обнаружение рака груди увеличивает шансы на успешное лечение и выздоровление", - подчеркивает Воробьев.

Асташов отметил, что вероятность рака молочной железы выше, если среди ближайших родственников были случаи онкологических заболеваний. На риск также влияет образ жизни: курение, употребление алкоголя, калорийная пища и избыток жиров в рационе увеличивают вероятность развития заболевания. Эксперт выделил воздействие радиации, ультрафиолета и различных канцерогенов как основные факторы риска из окружающей среды.Кроме того, он указал, что раннее начало менструации, поздние первые роды или их отсутствие также увеличивают риск рака груди. Еще одним фактором риска Асташов назвал вирусные инфекции, такие как гепатит С и ВИЧ.Это может быть ощутимо как узел или маленькое уплотнение, которое вы чувствуете при пальпации груди.Это могут быть участки кожи, которые становятся втянутыми или появляются выступы, красные или темные пятна, изменения в текстуре кожи, например, как "корка лимона".Могут быть кровянистые или желтоватые выделения из соска без нажатия на него.Хотя боль не всегда является признаком рака груди, но если она не проходит и не связана с менструальным циклом или другими обычными состояниями, это может быть поводом для обращения к врачу.Увеличенные, уплотненные или болезненные лимфатические узлы могут быть признаком того, что рак распространился.Ранее МедикФорум писал о вреде черного чая на голодный желудок.

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