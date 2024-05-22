Онколог Каспаров: спровоцировать развитие опухоли способна рядовая травма

«Случаи, когда на фоне травм развиваются онкологические заболевания, действительно бывают», - сообщил врач на странице НМИЦ онкологии им. Петрова в соцсети «ВКонтакте».

«Доброкачественные образования редко перерождаются в злокачественные, но травма может способствовать этому процессу», - постулировал Борис Каспаров.

«К примеру, пациентке с родинками по линии бюстгальтера мы рекомендуем их удалить, так как в этих местах происходит постоянное травмирование», - уточнил специалист.

На появление рака могут влиять разные факторы. Онколог Каспаров констатировал, что спровоцировать развитие опухоли иногда способна даже рядовая травма.Каспаров пояснил, что вероятность рака из-за полученной травмы увеличивается, когда у человека уже имеются какие-то предпосылки для развития онкозаболевания (например, у человека с остеомиелитом в результате травмы повреждается кость).Кроме того, риск рака возрастает, когда травмируются доброкачественные образования.Онколог привел пример с родинками. По словам врача, родинки могут подвергаться хронической травматизации какими-то деталями одежды, белья, аксессуаров, обуви. Подобное хроническое раздражение невусов и запускает злокачественный процесс.Онколог подчеркнул, что обращаться к врачу необходимо всегда, если травме подвергается участок тела, где есть какое-либо новообразование.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что посещение бани может оказаться для человека смертельно опасным

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