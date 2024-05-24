Врач Мясников: люди с ревматоидным артритом могут пострадать от болезней сердца и рака

«Это системное заболевание воспалительного характера. Оно начинается не из-за того, что стираются суставы, а из-за того, что в организме идет воспаление. И не всегда ограничивается только суставами», - сказал известный медик на съемках телепрограммы «О самом главном».

«Если у вас болят мелкие суставы на одной руке, они могут болеть и на другой. Еще один важный симптом – это утренняя скованность: при ревматоидном артрите она проходит долго, может до часа сохраняться», - объяснил он.

«Также такой артрит увеличивает риски тромбозов и рака», - предостерег врач.

Ревматоидный артрит часто называют суставным заболеванием. Действительно, при его развитии больные страдают от разнообразных проблем с суставами, включая их отеки и боли. Но доктор Мясников заявил, что ревматоидный артрит – это прежде всего воспалительное заболевание, и затрагивать оно может не только суставы.Александр Мясников добавил, что ревматоидный артрит может возникать даже у детей, но многие его случаи – это все же истории пациентов от 50 лет. Женщины болеют им в три раза чаще мужчин. Говоря о симптомах, Мясников назвал болезни «симметричной».Мясников предупредил, что люди с ревматоидным артритом могут пострадать от болезней сердца. Он констатировал, что сердечно-сосудистая система в его случае исподволь разрушается воспалительным процессом.В частности, при ревматоидном артрите возникают перикардит, аритмия.Кроме того, воспаление может вызывать негативные изменения в состоянии органов слуха и зрения, легких.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с болью в колене врач Мясников посоветовал провериться на гепатит

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