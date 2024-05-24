Frontiers in Nutrition: обнаружена диета для борьбы с усталостью и ожирением, врач Пономарева объяснила как она работает

"Вегетарианская диета может помочь снизить усталость по нескольким причинам. Многие растительные продукты, такие как фрукты, овощи и злаки, содержат сложные углеводы, которые постепенно высвобождают энергию в течение длительного времени. Это может предотвратить резкие колебания уровня сахара в крови, что часто сопровождается чувством усталости", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Вегетарианская диета обычно богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье и энергию организма".

"Вегетарианская диета, особенно богатая фруктами, овощами и злаками, может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний".

Исследования показывают, что такой питательный рацион может значительно снизить уровень усталости и риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у женщин, столкнувшихся с тяжелым диагнозом - раком молочной железы.Эксперимент, опубликованный в научном журнале, включал в себя участие 30 женщин с 4-й стадией рака молочной железы. Исследователи разделили их на две группы: одной группе предоставили продукты, соответствующие обычному рациону, в то время как другой группе были назначены исключительно растительные продукты, включая фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые, картофель, орехи и семена.Важно отметить, что вторая группа полностью отказалась от мяса, яиц и молочных продуктов, предпочитая мультивитамины в качестве дополнительного источника питания.Результаты исследования были впечатляющими: ученые зафиксировали значительное снижение веса у участниц эксперимента, а также смягчение воспалительных процессов у женщин. Эти выводы подтверждают значимость вегетарианской диеты не только для общего здоровья, но и, возможно, для успешного лечения рака.Например, железо, содержащееся в зелёных листовых овощах и бобовых, способствует транспортировке кислорода в организме, что может снизить усталость и повысить выносливость.Вегетарианская диета, особенно если она включает в себя много свежих фруктов, овощей и злаков, часто менее обработана и содержит меньше добавленных сахаров и насыщенных жиров, что может помочь поддерживать стабильный уровень энергии.Многие растительные продукты содержат высокий процент воды, что может помочь в гидратации организма. Достаточное употребление воды также играет важную роль в поддержании высокого уровня энергии.Сердечно-сосудистые заболевания могут привести к усталости из-за пониженного кровотока и ухудшения общего здоровья.Правильно сбалансированная вегетарианская диета может предоставить организму все необходимые питательные вещества для поддержания высокого уровня энергии и снижения усталости.Ранее МедикФорум писал о причинах опасных отеков.

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