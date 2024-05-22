Терапевт Клищенко: отеки и синяки могут быть сигналом о развитии опасных заболеваний

«Особенно стоит насторожиться, если отеки сопровождаются одышкой, болью в груди, перебоями в работе сердца, болью в нижних конечностях, быстро нарастают или длительно не проходят самостоятельно», - объяснила терапевт Клищенко в разговоре с « Вечерней Москвой ».

«Если синяки не проходят в течение двух недель, появляются часто, большие по размеру, располагаются в нетипичных для ушиба местах, а также если похожие симптомы есть у ваших близких родственников — это может быть проявлением заболевания крови», - уточнила Екатерина Клищенко.

Врач Клищенко рассказала, что разные изменения в состоянии тела могут быть сигналом о развитии опасных заболеваний.Их появление – далеко не всегда опасный сигнал. Но если вместе с появлением отека возникают негативные симптомы, или если отечность выглядит необычной (например, она слишком значительная) – это повод обратиться к врачу.Медик сообщила, что отеки, не связанные с употреблением жидкости или соли, могут быть сигналом организма о развивающейся сердечной недостаточности, болезни почек или печени, диабете, проблемах щитовидной железы (гипотиреоз). Когда значительный отек возникает лишь с одной стороны тела, можно заподозрить венозную недостаточность или тромбоз.Врач пояснила, что настороженность прежде всего должны вызывать сильные или крупные синяки, возникающие по необъяснимым для человека причинам – без полученных травм, ушибов или еще каких-то факторов, влияющих на их появление.Медик посоветовала обращаться к специалистам при любых изменениях с организмом, которые возникают вне связи с образом жизни или внешними факторами и сохраняются продолжительное время. К числу потенциально опасных изменений относятся также обильное выпадение волос (оно возможно при недостаточности щитовидной железы, анемии, поликистозе яичников) и головная боль. Последняя может указывать на опухоли головного мозга, аневризму, тромбоз – такая головная боль как правило бывает необычной по ощущениям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой бывает боль в спине при проблемах с почками и позвоночником.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.