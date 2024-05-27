Врачи: завтрак в виде манной каши ведет к появлению лишнего веса

«Этот продукт практически бесполезен для здорового человека. Более того, частое потребление манной каши приводит к быстрому набору веса», - заявили врачи.

«Под влиянием глютена, который содержится в манной каше, у больных целиакией слизистая оболочка кишечника истончается. Это провоцирует нарушение всасывания полезных веществ и витаминов», - объяснили эксперты.

Врачи, занятые в проекте «Здоровое питание.РФ» назвали опасным для здоровья первый за день прием пищи, которому присуща высокая калорийность вместе с низким содержанием витаминов и микроэлементов. Именно такой характеристикой, по их мнению, отличается манная каша. Данное блюдо нередко готовят на завтрак, но медики подчеркнули, что завтракать манкой нужно только ослабленным детям с дефицитом телесной массы. Здоровым взрослым людям употреблять её нежелательно. Завтрак в виде манной каши ведет к появлению лишнего веса, если становится регулярным, предостерегли эксперты.Специалисты добавили, что каша из манки, практически лишенная клетчатки, обладает высоким гликемическим индексом. После неё резко возрастает уровень сахара в крови, а следом – и уровень инсулина. Интенсивная выработка инсулина оказывает значительное влияние на процессы избыточного отложения жира.При повышенной чувствительности организма к глютену, имеющейся целиакии употребление манки провоцирует развитие негативных пищеварительных симптомов и ухудшение самочувствия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное употребление бананов может вызывать ухудшения в работе сердца

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.