Неправильное употребление бананов ведет к повышению уровня сахара и проблемам с сердцем

«Чрезмерное употребление бананов чревато избытком калия в организме – гиперкалиемией: она может вызвать мышечную слабость и нарушения сердечного ритма, привести к серьезным сердечным проблемам», - приводится мнение специалистов в « ОСН ».

Бананы – полезный во многих отношениях фрукт, не уступающий свой популярностью в России яблокам. Однако употреблять их необходимо в соответствии с диетическими рекомендациями, в противном случае их поедание может вредить организму.Прежде всего есть бананы нужно умеренно. Взрослому человеку, который не занимается спортом, лучше не употреблять их ежедневно. Если он достаточно физически активен, подвижен, будет правильным ограничиться одним бананом в день. Причем диетологи рекомендуют отдавать предпочтение не слишком спелым бананам с зеленоватой кожурой – их углеводная нагрузка на организм ниже.В большом количестве бананы могут провоцировать проблемы с пищеварением из-за своей насыщенности клетчаткой – возможны вздутие живота, избыточное скопление газов, даже запор.Неправильное употребление бананов также ведет к проблемам с сердцем. Эти плоды богаты калием, который является полезным для функционирования сердечной мышцы но при условии, что поступает в организм лишь в определенной дозировке.Еще один риск, связанный с употреблением бананов, – повышение уровня сахара в крови. Особенно существенным оно может оказаться, когда человек ест очень спелые фрукты или употребляет их на голодный желудок. Повышенный уровень сахара в крови стимулирует выделение большого количества инсулина и повышает риск развития инсулинорезистентности, ключевой причины ожирения и диабета 2 типа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в течение дня не нужно выпивать больше двух чашек чая

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