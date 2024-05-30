Онкологи: заранее узнать о развитии опухоли мозга с помощью МРТ невозможно
Онкологи Александр Серяков и Антон Иванов рассказали об особенностях диагностики и лечения наиболее агрессивного рака мозга – глиобластомы.
По словам онколога Александра Серякова, глиобластома относится к наиболее злокачественным опухолям мозга. Медик констатировал: борьба с этим заболеванием пока остается неразрешимой проблемой в онкологии. В частности, её трудно диагностировать на раннем этапе или в преддверии появления. Заранее узнать о развитии опухоли мозга с помощью того же МРТ невозможно, пояснил врач-онколог Антон Иванов.
«Скрининговых исследований для ранней диагностики опухолей мозга не существует. Эти новообразования встречаются редко, и каждому человеку нет смысла, например, каждый год проходить МРТ головы. Обычно диагноз устанавливают, когда пациент уже обращается к врачу с симптомами», - цитирует специалиста «МИР 24».
Какие симптомы вызывает глиобластома
- Головные боли;
- Головокружение;
- Потеря сознания;
- Нарушение ориентации во времени и пространстве.
Онколог Иванов добавил, что удалить полностью опухоли мозга всегда очень трудно, особенно злокачественные, которые быстро распространяются и не имеют четких границ.
«Где-то треть больных по истечении одного года лечения находятся в полной ремиссии. Но, к сожалению, потом происходит рецидив заболевания, потому что при удалении опухоли оперирующий нейрохирург не способен заметить единичные клетки. А если они остаются, то дают рост и развитие новой опухоли», - поддержал коллегу онколог Серяков.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болевшая раком мозга актриса Анастасия Заворотнюк дважды проходила хирургическое удаление опухоли.
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