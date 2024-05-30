Профессор Чумаков: Заворотнюк дважды проходила хирургическое удаление опухоли
Профессор Петр Чумаков раскрыл некоторые подробности лечения глиобластомы у актрисы Анастасии Заворотнюк.
Профессор Чумаков сообщил, что на сегодня глиобластома (злокачественная опухоль головного мозга) является неизлечимой. Лечение этого вида рака позволяет продлить жизнь пациентам. На каких-то его этапах опухоль все равно рецидивирует и приобретает устойчивость к препаратам.
«После обнаружения проводится хирургическое удаление опухоли, лучевая терапия этого места, которое удалено, чтобы убить раковые клетки, которые могли остаться еще в этой области. После проводится несколько курсов химиотерапии, и практически всегда через несколько месяцев возникает рецидив, то есть вторичный рост», - поделился академик РАН с «Лентой.ру».
Петр Чумаков добавил, что при возникшем рецидиве еще возможна вторичная операция. Если же оперировать уже невозможно, проводят вторую химиотерапиию, после которой и возникает устойчивость к лекарству. Пользуясь моментом, опухоль обычно начинает расти.
Ученый рассказал, что Анастасия Заворотнюк дважды проходила хирургическое удаление опухоли. Кроме того, ей был полностью проведен курс химиотерапии. После периода лечения за рубежом актриса вернулась в домой, обратилась к онкологам в Москве и Санкт-Петербурге. Питерские медики разработали для артистки стимулирующую иммунитет вакцину на основании её же собственных опухолевых клеток. Академик Петр Чумаков констатировал, что благодаря полученной терапии состояние актрисы ухудшалось постепенно – гораздо медленнее, чем оно бы ухудшилось без лечения. Он уточнил, что пациенты с таким диагнозом в большинстве своем не живут дольше полутора лет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Андрей Пылев назвал глиобластому наиболее распространенной разновидностью рака головного мозга.
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Петр Чумаков
Здоровье
член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией пролиферации клеток
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