Профессор Чумаков: Заворотнюк дважды проходила хирургическое удаление опухоли

«После обнаружения проводится хирургическое удаление опухоли, лучевая терапия этого места, которое удалено, чтобы убить раковые клетки, которые могли остаться еще в этой области. После проводится несколько курсов химиотерапии, и практически всегда через несколько месяцев возникает рецидив, то есть вторичный рост», - поделился академик РАН с « Лентой.ру ».

Профессор Чумаков сообщил, что на сегодня глиобластома (злокачественная опухоль головного мозга) является неизлечимой. Лечение этого вида рака позволяет продлить жизнь пациентам. На каких-то его этапах опухоль все равно рецидивирует и приобретает устойчивость к препаратам.Петр Чумаков добавил, что при возникшем рецидиве еще возможна вторичная операция. Если же оперировать уже невозможно, проводят вторую химиотерапиию, после которой и возникает устойчивость к лекарству. Пользуясь моментом, опухоль обычно начинает расти.Ученый рассказал, что Анастасия Заворотнюк дважды проходила хирургическое удаление опухоли. Кроме того, ей был полностью проведен курс химиотерапии. После периода лечения за рубежом актриса вернулась в домой, обратилась к онкологам в Москве и Санкт-Петербурге. Питерские медики разработали для артистки стимулирующую иммунитет вакцину на основании её же собственных опухолевых клеток. Академик Петр Чумаков констатировал, что благодаря полученной терапии состояние актрисы ухудшалось постепенно – гораздо медленнее, чем оно бы ухудшилось без лечения. Он уточнил, что пациенты с таким диагнозом в большинстве своем не живут дольше полутора лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Андрей Пылев назвал глиобластому наиболее распространенной разновидностью рака головного мозга.

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