Невролог Лешке: одним из первых явных сигналов при раке мозга становится головная боль

«Головная боль зачастую является одним из первых явных сигналов развития недуга… при появлении опухоли боль – особенная. Обратиться к врачу для детального обследования нужно, если головные боли не прекращаются после приема обезболивающих, возникая при этом достаточно часто», - приводит слова невролога «Российская газета».

«Обратите внимание на усиление боли и сопутствующее состояние – например, это тошнота и рвота. Усиление боли при кашле, чихании или физической активности – также тревожные признаки», - дополнила врач.

В связи с кончиной актрисы Анастасии Заворотнюк врачи напоминают о симптомах, которые можно заметить в случае злокачественной опухоли мозга. Невролог Лешке констатировала, что одним из первых явных сигналов при раке мозга становится головная боль.Лешке уточнила, что далеко не всегда участившиеся эпизоды головной боли – это указание на рак мозга, они могут вызываться и другими причинами. При опухолях мозга человек начинает страдать от постоянных и усиливающихся болей, нередко их приступы обостряются утром и в ночное время.Помимо головной боли при опухолях мозга человека преследуют судороги, нарушения памяти, резкие изменения настроения или поведения, проблемы со зрением и слухом, ухудшающаяся координация движений. Невролог подчеркнула, что при появлении этих проблем нужно как можно быстрее обращаться к специалисту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, по каким признакам можно заподозрить рак мозга.

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