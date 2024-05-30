Елена Малышева: по каким признакам можно заподозрить рак мозга

Меняются черты лица в области носогубных складок – так сказывается давление опухоли;

Возникают речевые проблемы;

Меняется походка;

Возникают головные боли.

«При раке мозга возможны любые внезапные проблемы со здоровьем или нарушения функций организма», - добавила профессор Малышева.

Доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, по каким признакам можно заподозрить рак мозга. Она перечислила несколько симптомов, при появлении которых необходимо обращаться к врачу (например, к неврологу).Что еще может ощущаться при раке мозга?Позывы тошноты становятся регулярными, но их происхождение невозможно объяснить какими-то внешними причинами.В целом учащаются непроизвольные, неконтролируемые движения конечностями.Чувство слабости возникает несмотря на отсутствие перегрузок, нормальное питание, достаточный сон.В течение дня человек может испытывать много разных эмоций. Как правило, это происходит под влиянием тех или иных факторов. Если возникающие поведенческие изменения нельзя объяснить внешними обстоятельствами, это может быть признаком рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болевшая раком мозга Анастасия Заворотнюк дважды проходила хирургическое удаление опухоли

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