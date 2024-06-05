Врач Демьяновская: спрогнозировать отрыв тромба невозможно. Что при этом происходит?

«Тромб может оторваться внезапно при любом резком движении или даже тогда, когда человек находится в состоянии покоя», - сообщила медик порталу «Доктор Питер».

«При инфаркте пациент может жаловаться на острую зубную боль или резкие болезненные спазмы в плече, локте или ноге. Кроме того, насторожить должна внезапно появившаяся бледность, холодный пот, изжога, боль в животе, тошнота и рвота. У некоторых симптомы инфаркта напоминают приступ астмы: появляются сильная слабость, одышка, кружится голова. Любой из этих симптомов – повод обратиться за медицинской помощью», - подчеркнула Демьяновская.

«Нужно как можно быстрее обратиться к врачу, если появились слабость, одышка, отеки, тяжесть в области сердца, резкая боль в животе или груди, слабость или онемение в конечностях, проблемы со зрением, сильная головная боль. Любой из этих симптомов опасно игнорировать», - резюмировала невролог.

Тромб или сгусток крови состоит из «склеенных» клеток крови тромбоцитов, его отрыв от места крепления в сосуде может спровоцировать развитие целого ряда неблагополучных и опасных состояний. При этом, отметила врач Демьяновская, в большинстве случаев спрогнозировать такой отрыв невозможно.Демьяновская добавила, что появляясь изначально на стенке какого-нибудь мелкого сосуда, тромб может со временем увеличиваться в размерах. Под своей тяжестью такой сгусток в какой-то момент отслаивается от поверхности сосуда и попадает в кровоток. Если он попадет в сосуд, который полностью перекроет собой и закроет движение крови, то возникнет тромбоэмболия.Крупные и потные тромбы могут вызывать закупорку или тромбоэмболию коронарных артерий – последствием этого становится блокировка тока крови к сердцу и развитие инфаркта миокарда.Врач добавила, что последствием отрыва тромба может также стать ишемический инсульт. Она посоветовала знать признаки инсульта, чтобы иметь возможность своевременно вызвать скорую помощь.Одним из самых опасных нарушений, возникающих из-за отрыва тромба, медик назвала легочную тромбоэмболию, при которой перекрывается легочная артерия и возникает отек легкого. Все это значительно повышает риск смерти для человека, она может наступить в считанные минуты.В целом, дополнила специалист, на тромбоэмболию может указывать внезапно возникшее или резко усилившееся плохое самочувствие.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что негативная реакция на изменения погоды говорит о проблемах со здоровьем

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