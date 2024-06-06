Патолофизиолог Степанов рассказал, каким людям нельзя принимать холодный душ

«Под холодным душем мыться можно. За счет резкого перепада температур это стимулирует иммунитет и тонизирует, активизирует организм. Но переохлаждение способно снизить устойчивость иммунитета и спровоцировать заболевания инфекционного характера, а также заболевания, связанные с воспалением мышц и нервов», - предостерег Степанов.

«Людям с хроническими заболеваниями, особенно заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной систем, принимать холодный душ не рекомендуется ни в каком виде».

Можно ли мыться под холодной водой? В беседе с « Известиями » врач Степанов пояснил, что мытье под холодным душем позволительно, но оно требует осторожности и показано не всем. Специалист подчеркнул, что такая процедура не должна вызывать переохлаждения, которое негативно сказывается на иммунитете.Врач заявил, что резкий контакт с холодной водой может стать для организма стрессом, который спровоцирует выброс гормонов. Последствием такой реакции станет сосудистый спазм, способный привести к патологиям сердечно-сосудистой системы вплоть до рефлекторной остановки сердца.Патолофизиолог рассказал, каким людям нельзя принимать холодный душ ни при каких условиях.Эксперт уточнил, что после 50 лет обливания холодной водой и другие закаливающие мероприятия нужно выполнять с большой осторожностью, а после 70 – не практиковать совсем. Также Степанов посоветовал не закаливать холодной водой детей, которым не исполнилось 9 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что темная и плотная одежда лучше защищает от вредного действия солнца

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