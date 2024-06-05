Дерматолог Смирнова: темная и плотная одежда лучше защищает от вредного действия солнца
Дерматолог Дарья Смирнова рассказала, что можно сделать летом для защиты от вредного действия солнца.
Дерматолог Смирнова напомнила, что кожу летом нужно защищать от слишком агрессивного воздействия солнца – одного из ключевых факторов развития такого вида рака как меланома. Она посоветовала правильно использовать солнцезащитные средства.
«Наносите защитное средство за 20-30 минут до выхода и обновляйте каждые два часа. Выбирайте водостойкие продукты с широким спектром действия и SPF не менее 30», - поделилась специалист.
Многие люди летом предпочитают носить светлую одежду из очень легких тканей, но дерматолог констатировала, что в качестве защитного средства от солнца гораздо эффективнее темные вещи.
«Темная и плотная одежда защищает от воздействия солнечных лучей лучше, чем светлая и легкая», - заявила Дарья Смирнова в Telegram-канале.
Другие вещи, которые специалист рекомендует носить в жару – это брюки, рубашки с длинным рукавом, шляпы с широкими полями, бейсболки.
При этом она подчеркнула, что темная и плотная одежда защищает от воздействия солнечных лучей лучше, чем светлая и легкая. Что касается очков, они должны на 100 процентов блокировать воздействие солнечных лучей.
Смирнова добавила, что летом следует избегать нахождения на солнце в период с 10 до 16 часов, когда ультрафиолет обладает максимальной интенсивностью. Эксперт предупредила, что негативно влиять на кожу солнце летом может даже в пасмурную и не кажущуюся жаркой погоду.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые люди в жару становятся подвержены особенно опасным нарушениям.
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Дарья Смирнова
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