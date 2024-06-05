Дерматолог Смирнова: темная и плотная одежда лучше защищает от вредного действия солнца

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женщина в саду

Дерматолог Дарья Смирнова рассказала, что можно сделать летом для защиты от вредного действия солнца.

Дерматолог Смирнова напомнила, что кожу летом нужно защищать от слишком агрессивного воздействия солнца – одного из ключевых факторов развития такого вида рака как меланома. Она посоветовала правильно использовать солнцезащитные средства.

«Наносите защитное средство за 20-30 минут до выхода и обновляйте каждые два часа. Выбирайте водостойкие продукты с широким спектром действия и SPF не менее 30», - поделилась специалист.

Многие люди летом предпочитают носить светлую одежду из очень легких тканей, но дерматолог констатировала, что в качестве защитного средства от солнца гораздо эффективнее темные вещи.

«Темная и плотная одежда защищает от воздействия солнечных лучей лучше, чем светлая и легкая», - заявила Дарья Смирнова в Telegram-канале.

Другие вещи, которые специалист рекомендует носить в жару – это брюки, рубашки с длинным рукавом, шляпы с широкими полями, бейсболки.

При этом она подчеркнула, что темная и плотная одежда защищает от воздействия солнечных лучей лучше, чем светлая и легкая. Что касается очков, они должны на 100 процентов блокировать воздействие солнечных лучей.

Смирнова добавила, что летом следует избегать нахождения на солнце в период с 10 до 16 часов, когда ультрафиолет обладает максимальной интенсивностью. Эксперт предупредила, что негативно влиять на кожу солнце летом может даже в пасмурную и не кажущуюся жаркой погоду.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые люди в жару становятся подвержены особенно опасным нарушениям.

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Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
Здоровье
дерматолог
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Теги : защита от солнца, советы врачей, Дарья Смирнова