Дерматолог Смирнова: темная и плотная одежда лучше защищает от вредного действия солнца

«Наносите защитное средство за 20-30 минут до выхода и обновляйте каждые два часа. Выбирайте водостойкие продукты с широким спектром действия и SPF не менее 30», - поделилась специалист.

«Темная и плотная одежда защищает от воздействия солнечных лучей лучше, чем светлая и легкая», - заявила Дарья Смирнова в Telegram-канале.

Дерматолог Смирнова напомнила, что кожу летом нужно защищать от слишком агрессивного воздействия солнца – одного из ключевых факторов развития такого вида рака как меланома. Она посоветовала правильно использовать солнцезащитные средства.Многие люди летом предпочитают носить светлую одежду из очень легких тканей, но дерматолог констатировала, что в качестве защитного средства от солнца гораздо эффективнее темные вещи.Другие вещи, которые специалист рекомендует носить в жару – это брюки, рубашки с длинным рукавом, шляпы с широкими полями, бейсболки.При этом она подчеркнула, что темная и плотная одежда защищает от воздействия солнечных лучей лучше, чем светлая и легкая. Что касается очков, они должны на 100 процентов блокировать воздействие солнечных лучей.Смирнова добавила, что летом следует избегать нахождения на солнце в период с 10 до 16 часов, когда ультрафиолет обладает максимальной интенсивностью. Эксперт предупредила, что негативно влиять на кожу солнце летом может даже в пасмурную и не кажущуюся жаркой погоду.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые люди в жару становятся подвержены особенно опасным нарушениям.

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