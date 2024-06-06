Дерматолог Филева: частые мозоли на стопах летом могут быть признаком диабета

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ноги

Врач-дерматолог Александра Филева: огрубелость кожи стоп и частое появление мозолей свойственны сахарному диабету.

Мозоли летом – распространенное явление, они могут возникать даже в тех случаях, когда носится отнюдь не новая обувь.

«Натереть ногу можно не только новой, но и разношенной обувью. В жару у многих людей ноги отекают, немного увеличиваются в объёме, поэтому даже босоножки и сандалии, которые были по ноге, становятся тесными», - сообщила медик в комментарии Life.ru.

Филева отметила, что состояние стоп можно рассматривать как маркер некоторых проблем со здоровьем. В частности, огрубелость кожи ступней нередко указывает на дефицит витаминов группы В и витамина Е, а к образованию мозолей бывают склонны люди, у которых имеется плоскостопие, нарушение осанки или патологии, сопряженные с деформацией костей (например, артрит).

Но также, подчеркнула врач, неблагополучное состояние кожи стоп бывает обусловлено высоким уровнем сахара в крови и его последствиями. Частые мозоли на стопах летом могут быть признаком диабета, заявила Александра Филева.

«Если кожа без каких-то видимых причин стала более грубой и сухой, начали чаще образовываться мозоли, стоит проверить уровень глюкозы в крови, это может быть одним из симптомов сахарного диабета. На это заболевание также могут указывать сильная жажда и учащенное мочеиспускание», - уточнила специалист.

Эксперт посоветовала людям с этими симптомами обязательно обращаться к врачу.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что у пожилых людей в жару возрастает риск галлюцинаций и когнитивных расстройств.

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Александра Филева
Александра Филева
Здоровье
врач-дерматолог
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Теги : ноги, сахарный диабет, Александра Филева
Дерматолог Филева: частые мозоли на стопах летом могут быть признаком диабета
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