Врач Мясников: увеличенные лимфоузлы часто указывают на наличие паразитов
Врач Александр Мясников: при заражении паразитами могут увеличиться лимфоузлы.
Паразитоз или паразитарная инфекция является распространенной летней проблемой со здоровьем. Недостаточное тщательное соблюдение гигиены, плохо мытые овощи и фрукты, укусы насекомых – все это может поспособствовать тому, что в организм проникнет паразит. Чаще всего происходит заражение острицами и аскаридами.
Врач Мясников отметил, что большинство людей не замечает признаков паразитоза или принимает их за проявление других проблем. Специалист добавил, что на наличие паразитов часто указывают увеличенные лимфоузлы.
«Любая инфекция, в том числе паразитарная, часто проявляется увеличением лимфоузлов», - сказал известный российский медик.
Он подчеркнул, что при любых подозрениях на паразитоз необходимо консультироваться с врачами. Поселяющиеся в организме паразиты могут поражать сердце, легкие, желчный пузырь, кишечник.
Александр Мясников обратил внимание на то, что паразитарная инфекция может вызывать разнообразные недомогания и нередко «маскируется» под аллергию. Когда паразиты выделяют токсины, иммунная система человека начинает реагировать, и это способствует появлению аллергических признаков в виде проблем с кожей, экземы, крапивницы, зуда.
Другие возможные симптомы: нарушение пищеварения, потеря веса, колебания аппетита, дискомфорт в животе, диарея, ломота в мышцах и суставах, слабость и другие проявления анемии.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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