Врач Мясников: увеличенные лимфоузлы часто указывают на наличие паразитов

«Любая инфекция, в том числе паразитарная, часто проявляется увеличением лимфоузлов», - сказал известный российский медик.

Паразитоз или паразитарная инфекция является распространенной летней проблемой со здоровьем. Недостаточное тщательное соблюдение гигиены, плохо мытые овощи и фрукты, укусы насекомых – все это может поспособствовать тому, что в организм проникнет паразит. Чаще всего происходит заражение острицами и аскаридами.Врач Мясников отметил, что большинство людей не замечает признаков паразитоза или принимает их за проявление других проблем. Специалист добавил, что на наличие паразитов часто указывают увеличенные лимфоузлы.Он подчеркнул, что при любых подозрениях на паразитоз необходимо консультироваться с врачами. Поселяющиеся в организме паразиты могут поражать сердце, легкие, желчный пузырь, кишечник.Александр Мясников обратил внимание на то, что паразитарная инфекция может вызывать разнообразные недомогания и нередко «маскируется» под аллергию. Когда паразиты выделяют токсины, иммунная система человека начинает реагировать, и это способствует появлению аллергических признаков в виде проблем с кожей, экземы, крапивницы, зуда.Другие возможные симптомы: нарушение пищеварения, потеря веса, колебания аппетита, дискомфорт в животе, диарея, ломота в мышцах и суставах, слабость и другие проявления анемии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем грозит организму употребление хлеба с плесенью

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