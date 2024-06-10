Российские врачи назвали опасные последствия употребления хлеба с плесенью

«Снижается иммунитет, может начаться аллергия и проблемы с желудочно-кишечным трактом. То есть регулярное употребление заплесневелых продуктов ведет к интоксикации и отравлению организма», - констатировала Завьялова в интервью « Пятому каналу ».

Российские медики не устают напоминать о недопустимости поедания продуктов с плесенью. В частности, россиян предупреждают об опасных последствиях употребления в пищу хлеба с плесенью. Эксперт Роскачества Наталья Завьялова назвала одним из них снижение иммунитета, подвергающее человека риску заражения инфекциями.Другой эксперт, диетолог Марият Мухина подчеркнула, что в пищу не пригоден даже тот хлеб, который на вид содержит лишь небольшое количество плесени на отдельном участке. Несмотря на скромные внешние следы плесени на продукте, можно не сомневаться, что он полностью поражен спорами грибов. Дополнительно Мухина посоветовала внимательно осмотреть место хранения хлеба – оно должно быть чистым и сухим.Диетолог сообщила, что грибные споры, появляющиеся на продуктах, могут подниматься в воздух, поэтому при обнаружении плесени от испорченной еды нужно избавляться как можно аккуратнее, а помещение – тщательно проветривать. Мухина обратила внимание на то, что споры из воздуха способны проникать в организм человека, его легкие.Еще один специалист, миколог Максим Дьяков уточнил, что иногда в плесени встречается афлатоксин – вещество, при попадании которого в организм могут возникать смертельно опасные последствия. Врач заявил, что под воздействием афлатоксина может развиваться цирроз печени, страдают почки, а также происходят нарушения в работе иммунной и нервной систем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что хлеб входит в число продуктов , употребление которых вызывает отечность.

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