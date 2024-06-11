Врач Уланкина: жалобы на повышенную утомляемость могут возникать при рассеянном склерозе

«Рассеянный склероз — болезнь молодых. Довольно часто она развивается у людей до 40 лет, а в некоторых случаях дебютирует уже в подростковом возрасте. Женщины болеют рассеянным склерозом примерно в два-три раза чаще, чем мужчины», - предупредила Уланкина в комментарии Life.ru

Врач Уланкина напомнила, что такое заболевание как рассеянный склероз характеризуется разрушением миелиновой оболочки нервных волокон, из-за чего нарушается передача нервных импульсов. В результате возникают проблемы со зрением, движениями рук или ног, чувствительностью или равновесием тела. Если патология затрагивает области нервной системы, ответственные за мышление, то нарушаются когнитивные функции. Со временем по мере прогрессирования недуга человек превращается в инвалида.Говоря о признаках заболевания, специалист отметила, что при рассеянном склерозе одними из первых возникают жалобы на повышенную утомляемость. В его случае усталость преследует человека, даже если он достаточно спит и снижает свои нагрузки, или ощущается очень сильной после небольшой физической активности.Другим характерным признаком Уланкина назвала ощущение онемения и покалывания в конечностях.Кроме того, при развитии рассеянного склероза могут возникать проблемы со зрением в виде размытости картинки, двоения в глазах, ухудшения зрения в одном глазе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что увеличение лимфоузлов может происходит при заражении организма паразитами

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