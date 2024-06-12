Врач Алтунин: раком почки стали болеть чаще в первую очередь мужчины

«В последнее время динамика роста рака почки заметно прогрессирует…причем мужчины находятся в особой зоне риска – у них рак почки диагностируется в четыре раза чаще, чем у женщин», - уточнил специалист в комментарии « Газете.Ru ».

«Кроме того, опасный недуг может подстерегать людей, страдающих гипертонией. Длительный прием гипотензивных лекарств при повышенном давлении может иметь обратную сторону — развитие почечной гипоксии (кислородное голодание) и повышение уровня свободных радикалов, способных серьезно повреждать здоровые органы», - дополнил эксперт.

Врач Алтунин сообщил, что раком почки стали болеть чаще, причем в первую очередь злокачественному заболеванию подвергаются мужчины.Алтунин добавил, что самым опасным из-за своего агрессивного развития является почечно-клеточный рак. По словам врача, его возникновению часто способствуют вредные привычки и в целом неправильный образ жизни, когда человек курит, имеет избыточный вес и остается малоподвижным. Медик подчеркнул, что особенно высокому риску опасной почечной патологии подвергаются курильщики. Исследование показало, что у людей выкуривающих свыше 20 сигарет за день, вероятность появления почечно-клеточного рака увеличивается до 100%.Врач предупредил: почечная ткань чувствительна к компонентам табачного дыма, которые могут воздействовать на нее очень агрессивно, провоцировать интоксикацию и мутации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые виды рака часто возникают как наследственные , об этом рассказал онколог Андрей Каприн.

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